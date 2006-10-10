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Постер сериала Богиня прайм-тайма
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Киноафиша Сериалы Богиня прайм-тайма

Богиня прайм-тайма (2006 - 2006)

Boginya prajm-tajma 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 5 часов 52 минуты

О чем сериал

В центре событий оказываются телевизионщики Ольга Шелестова и Никита Беляев, которые отправляются в загадочную страну Талар снимать передовые позиции. На обратном пути Оля садится в автомобиль к своим коллегам, чтобы приехать в студию к эфиру, и таинственно пропадает вместе с ними. Беляев приезжает в столицу один. Коллеги косятся на него: как вышло, что он жив? Бахрушин, его руководитель и Ольгин супруг, директор канала, вынуждены поверить Беляеву. Они решают провести собственное расследование, чтобы найти Олю.

В ролях
В ролях
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Алексей Колган
Алексей Колган
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Владимир Симонов
Владимир Симонов
Михаил Хомяков
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Богиня прайм-тайма - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 8 эпизодов
 
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