В центре событий оказываются телевизионщики Ольга Шелестова и Никита Беляев, которые отправляются в загадочную страну Талар снимать передовые позиции. На обратном пути Оля садится в автомобиль к своим коллегам, чтобы приехать в студию к эфиру, и таинственно пропадает вместе с ними. Беляев приезжает в столицу один. Коллеги косятся на него: как вышло, что он жив? Бахрушин, его руководитель и Ольгин супруг, директор канала, вынуждены поверить Беляеву. Они решают провести собственное расследование, чтобы найти Олю.