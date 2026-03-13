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Семейное кино
, 2026
Family Movie
США / комедия, ужасы, триллер
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О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.1
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Кевин Бейкон
Кира Седжвик
Сози Бэйкон
Travis Bacon
Лайза Коши
Джеки Эрл Хэйли
Скут МакНэри
Андреа Сэвадж
Остин Амелио
Джон Кэрролл Линч
Nathaniel Woolsey
Ришар Робишо
Ben Perkins
Режиссер
Кира Седжвик
,
Кевин Бейкон
Сценарист
Дэн Бирс
Композитор
Travis Bacon
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 21 минута
Год выпуска
2026
Премьера в мире
13 марта 2026
Производство
100 ZEROS, Filmopoly, Getaway Entertainment
Другие названия
Family Movie, Семейное кино
Еще
Рейтинг фильма
7.1
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Отзывы о фильме
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