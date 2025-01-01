Меню
Награды и номинации Ванессы Кирби

Vanessa Kirby
Награды и номинации Ванессы Кирби
Оскар 2021 Оскар 2021
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2021 Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020 Венецианский кинофестиваль 2020
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021 Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
 Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
