Ванесса Кирби
Награды
Награды и номинации Ванессы Кирби
Vanessa Kirby
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Награды и номинации Ванессы Кирби
Оскар 2021
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2021
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Номинант
BAFTA 2018
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2017
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2020
Лучшая актриса
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2021
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
