Уже не молодая, но не потерявшая обаяния и красоты, Бланш ДюБуа приезжает к своей беременной сестре Стелле, живущей с мужем в бедном районе Нового Орлеана. Бланш разорена, ей не на что и негде жить. Стэнли Ковальски, муж Стеллы, воплощает собой грубость и естественность в самом неприятном значении этого слова. Он относится к Бланш с неприязнью и позже, узнав о тайнах ее прошлого, становится главной причиной невозможности ее счастья. Куда же привез красавицу «Трамвай 'Желание'» и что ее ждет здесь?
СтранаВеликобритания
Продолжительность3 часа 15 минут
Год выпуска2014
Премьера онлайн21 мая 2020
Премьера в мире16 сентября 2014
Дата выхода
5 июня 2025
Латвия
N16
Сборы в мире$2 825 072
Другие названия
National Theatre Live: A Streetcar Named Desire, A Streetcar Named Desire, National Theatre Live: Tramwaj zwany pożądaniem, Трамвай «Желание», ナショナル・シアター・ライヴ 2015 「欲望という名の電車」, 慾望街車 英國國家劇院現場, 欲望号街车, 英国国家剧院现场：欲望号街车