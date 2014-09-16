Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Трамвай "Желание"
Постер фильма Трамвай "Желание"
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Трамвай "Желание"

Трамвай "Желание"

A Streetcar Named Desire 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Уже не молодая, но не потерявшая обаяния и красоты, Бланш ДюБуа приезжает к своей беременной сестре Стелле, живущей с мужем в бедном районе Нового Орлеана. Бланш разорена, ей не на что и негде жить. Стэнли Ковальски, муж Стеллы, воплощает собой грубость и естественность в самом неприятном значении этого слова. Он относится к Бланш с неприязнью и позже, узнав о тайнах ее прошлого, становится главной причиной невозможности ее счастья. Куда же привез красавицу «Трамвай 'Желание'» и что ее ждет здесь?
Страна Великобритания
Продолжительность 3 часа 15 минут
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 21 мая 2020
Премьера в мире 16 сентября 2014
Дата выхода
5 июня 2025 Латвия N16
Сборы в мире $2 825 072
Другие названия
National Theatre Live: A Streetcar Named Desire, A Streetcar Named Desire, National Theatre Live: Tramwaj zwany pożądaniem, Трамвай «Желание», ナショナル・シアター・ライヴ 2015 「欲望という名の電車」, 慾望街車 英國國家劇院現場, 欲望号街车, 英国国家剧院现场：欲望号街车
Режиссер
Бенедикт Эндрюс
Бенедикт Эндрюс
В ролях
Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон
Бен Фостер
Бен Фостер
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Трамвай "Желание"
Кошка на раскалённой крыше 6.8
Кошка на раскалённой крыше (2017)
TheatreHD: Все о Еве 8.1
TheatreHD: Все о Еве (2019)
TheatreHD: Трилогия братьев Леман 8.6
TheatreHD: Трилогия братьев Леман (2019)
TheatreHD: Хансард 8.4
TheatreHD: Хансард (2019)
TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу 8.1
TheatreHD: Юлий Цезарь: Бен Уишоу (2018)
TheatreHD: Гедда Габлер 7.8
TheatreHD: Гедда Габлер (2017)
Вид с моста 8.0
Вид с моста (2014)
Герцогиня Мальфи 7.2
Герцогиня Мальфи (2014)
Верхний свет 7.8
Верхний свет (2014)
Кориолан 7.8
Кориолан (2014)
Аудиенция 7.9
Аудиенция (2012)
Один слуга, два господина 8.0
Один слуга, два господина (2011)

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше