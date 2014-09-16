Уже не молодая, но не потерявшая обаяния и красоты, Бланш ДюБуа приезжает к своей беременной сестре Стелле, живущей с мужем в бедном районе Нового Орлеана. Бланш разорена, ей не на что и негде жить. Стэнли Ковальски, муж Стеллы, воплощает собой грубость и естественность в самом неприятном значении этого слова. Он относится к Бланш с неприязнью и позже, узнав о тайнах ее прошлого, становится главной причиной невозможности ее счастья. Куда же привез красавицу «Трамвай 'Желание'» и что ее ждет здесь?

