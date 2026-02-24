«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

Есть фильмы, которые в России обсуждали с пеной у рта, и «Ворошиловский стрелок» из таких. Любая попытка оценить его «по шкале жанра» всегда выглядит немного странно, а иногда просто смешно. Но если открыть западные отзывы, там регулярно всплывает мысль: картина, мол, сделана крепко, но… «не цепляет».

И вот тут начинается самое интересное — потому что часть претензий говорит не о фильме, а о зрителе, который пришёл на одно, а получил другое. Первая обида звучит максимально бытово: «Если вы ожидаете оригинального сюжета, то в конечном итоге будете разочарованы». Логика понятна.

Человек включает кино про месть и ждёт фокусов — неожиданных поворотов, эффектных ловушек, в духе «Законопослушного гражданина». А Говорухин берёт и показывает достаточно простую историю. Но эта прямолинейность к лицу: герой Ульянова простой советский фронтовик, который не стал бы выдумывать хитроумные капканы. Убил насильников и поделом.

Но есть претензии, которые вызывают не недоумение даже, а желание поспорить всерьёз. Некоторые западные зрители увидели в фильме не историю о бесправии и мести, а «патриархальный взгляд, низводящий женщин до положения движимого имущества». Комментировать себе дороже.

И дальше — жёстко: «Обычно я не испытываю ненависти к фильмам в жанре "месть", но этот я ненавижу очень, очень сильно».

Здесь, кажется, происходит подмена понятий. Фильм действительно снят с точки зрения деда-фронтовика. Но это не потому, что режиссёру плевать на внучку, а потому что история — про него. Про старика, который всю жизнь верил в систему, а на старости лет столкнулся с тем, что система его предала. И единственное, что у него остаётся, — это защищать свою кровь.

Катя здесь не «движимое имущество», а причина, по которой этот тихий пенсионер вообще встаёт с дивана и берёт в руки ружьё. Есть хоть что-то хвалебное в обзорах? Игра Михаила Ульянова — единственное, в чём сходятся все. Даже те, кто фильм ненавидит, признают: дед сыгран гениально.

Хвалят и реализм: съёмки в обычном городе, обычные люди, никакого пафоса и спецэффектов. И финал, который называют смелым и умным, потому что Фёдорович не превращается в крутого мстителя, а остаётся уставшим стариком.

Ранее мы писали: Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому».