Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

24 февраля 2026 14:15
«Ворошиловский стрелок» промахнулся: почему драму Говорухина ругают на Западе

Не попала в сердца иностранцев.

Есть фильмы, которые в России обсуждали с пеной у рта, и «Ворошиловский стрелок» из таких. Любая попытка оценить его «по шкале жанра» всегда выглядит немного странно, а иногда просто смешно. Но если открыть западные отзывы, там регулярно всплывает мысль: картина, мол, сделана крепко, но… «не цепляет».

И вот тут начинается самое интересное — потому что часть претензий говорит не о фильме, а о зрителе, который пришёл на одно, а получил другое. Первая обида звучит максимально бытово: «Если вы ожидаете оригинального сюжета, то в конечном итоге будете разочарованы». Логика понятна.

Человек включает кино про месть и ждёт фокусов — неожиданных поворотов, эффектных ловушек, в духе «Законопослушного гражданина». А Говорухин берёт и показывает достаточно простую историю. Но эта прямолинейность к лицу: герой Ульянова простой советский фронтовик, который не стал бы выдумывать хитроумные капканы. Убил насильников и поделом.

Но есть претензии, которые вызывают не недоумение даже, а желание поспорить всерьёз. Некоторые западные зрители увидели в фильме не историю о бесправии и мести, а «патриархальный взгляд, низводящий женщин до положения движимого имущества». Комментировать себе дороже.

И дальше — жёстко: «Обычно я не испытываю ненависти к фильмам в жанре "месть", но этот я ненавижу очень, очень сильно».

Здесь, кажется, происходит подмена понятий. Фильм действительно снят с точки зрения деда-фронтовика. Но это не потому, что режиссёру плевать на внучку, а потому что история — про него. Про старика, который всю жизнь верил в систему, а на старости лет столкнулся с тем, что система его предала. И единственное, что у него остаётся, — это защищать свою кровь.

Катя здесь не «движимое имущество», а причина, по которой этот тихий пенсионер вообще встаёт с дивана и берёт в руки ружьё. Есть хоть что-то хвалебное в обзорах? Игра Михаила Ульянова — единственное, в чём сходятся все. Даже те, кто фильм ненавидит, признают: дед сыгран гениально.

Хвалят и реализм: съёмки в обычном городе, обычные люди, никакого пафоса и спецэффектов. И финал, который называют смелым и умным, потому что Фёдорович не превращается в крутого мстителя, а остаётся уставшим стариком.

Ранее мы писали: Охлобыстин с фотоаппаратом и Макаров с пистолетом: 5 криминальных сериалов НТВ на замену «Невскому».

Фото: Кадр из фильма «Ворошиловский стрелок» (1999)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Михалков и Глюкоза вместо Никулина с Мироновым: у «Бриллиантовой руки» есть забытый ремейк — рейтинг хуже, чем у «Иронии судьбы 2» Михалков и Глюкоза вместо Никулина с Мироновым: у «Бриллиантовой руки» есть забытый ремейк — рейтинг хуже, чем у «Иронии судьбы 2» Читать дальше 1 марта 2026
«Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти «Это ошибка»: горькую правду о «Служебном романе» Эльдар Рязанов осознал лишь незадолго до смерти Читать дальше 27 февраля 2026
«Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики «Плохо абсолютно все»: французы посмотрели «Три мушкетера» и камня на камне не оставили от народной классики Читать дальше 2 марта 2026
«Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл «Метафора нашей жизни»: иностранцы нашли в названии советского хита «Берегись автомобиля» скрытый смысл Читать дальше 2 марта 2026
Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк» Эстонцы сняли уникальный в своем роде детектив про Пушкина: историю переврали абсолютно, но 9/10 зрителей ставят «лайк» Читать дальше 2 марта 2026
Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете Только тот, кто внимательно смотрел «Десять негритят», осилит тест: ответьте на 5 вопросов о сюжете Читать дальше 2 марта 2026
Феномен похлеще «Горничной»: фильм из Якутии собрал в прокате в три раза больше, чем стоил Феномен похлеще «Горничной»: фильм из Якутии собрал в прокате в три раза больше, чем стоил Читать дальше 2 марта 2026
Стал хитом Netflix и помог взять «Эмми»: американцы подчистую скопировали драму создателя «Метода» Стал хитом Netflix и помог взять «Эмми»: американцы подчистую скопировали драму создателя «Метода» Читать дальше 2 марта 2026
Нестор Петрович в юбке изображает женщину: 5-ю серию «Большой перемены» «зарубили на корню» Нестор Петрович в юбке изображает женщину: 5-ю серию «Большой перемены» «зарубили на корню» Читать дальше 2 марта 2026
«Безумный Макс встречает Монти Пайтона»: так британцы назвали противоречивую комедию Данелии «Безумный Макс встречает Монти Пайтона»: так британцы назвали противоречивую комедию Данелии Читать дальше 2 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше