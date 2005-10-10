Звезды отечественного кино Александр Балуев, Алексей Гуськов, Екатерина Гусева, Марат Башаров, Гоша Куценко, а также многие другие, впервые вместе на экране криминального сериала «Охота на изюбря». Действия картины разворачиваются в России первой половины 90-х. Крупный металлургический комбинат Ахтарска, возглавляемый Вячеславом Извольским (Александр Балуев), процветает и приносит хорошую прибыль. Поэтому многим не терпится наложить свои лапы на доходы фирмы. Вскоре происходит чрезвычайный случай: оказывается похищен генеральный директор московского филиала комбината Николай Заславский. Для того, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией, в Москву отправляется первый заместитель Извольского Денис Черяга (Алексей Гуськов), которому предстоит столкнуться лицом к лицу с крайне влиятельной силой. Противостояние ахтарского комбината и москвоского банка навсегда изменит жизни всех его участников.