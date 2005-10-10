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Постер сериала Охота на изюбря
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Киноафиша Сериалы Охота на изюбря

Охота на изюбря (2005 - 2005)

Ohota na izyubrya 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Звезды отечественного кино Александр Балуев, Алексей Гуськов, Екатерина Гусева, Марат Башаров, Гоша Куценко, а также многие другие, впервые вместе на экране криминального сериала «Охота на изюбря». Действия картины разворачиваются в России первой половины 90-х. Крупный металлургический комбинат Ахтарска, возглавляемый Вячеславом Извольским (Александр Балуев), процветает и приносит хорошую прибыль. Поэтому многим не терпится наложить свои лапы на доходы фирмы. Вскоре происходит чрезвычайный случай: оказывается похищен генеральный директор московского филиала комбината Николай Заславский. Для того, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией, в Москву отправляется первый заместитель Извольского Денис Черяга (Алексей Гуськов), которому предстоит столкнуться лицом к лицу с крайне влиятельной силой. Противостояние ахтарского комбината и москвоского банка навсегда изменит жизни всех его участников.

В ролях
В ролях
Александр Балуев
Александр Балуев
Алексей Гуськов
Алексей Гуськов
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Александр Лыков
Александр Лыков
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.8 IMDb
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Сезоны
Охота на изюбря - Сезон 1 Сезон 1
2005, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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