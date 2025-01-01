Меню
Персоны
Михаил Ульянов
Награды
Mikhail Ulyanov
О персоне
Фильмография
Статьи
События
Награды
Вопросы и ответы
Венецианский кинофестиваль 1982
Best Artistic Collaboration
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Лучший актер
Победитель
ММКФ 1969
Лучший полнометражный фильм
Номинант
Лучший полнометражный фильм
Номинант
