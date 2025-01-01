Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Михаил Ульянов Награды

Награды и номинации Михаил Ульянов

Mikhail Ulyanov
Награды и номинации Михаил Ульянов
Венецианский кинофестиваль 1982 Венецианский кинофестиваль 1982
Best Artistic Collaboration
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1999 Кинофестиваль Кинотавр 1999
Лучший актер
Победитель
ММКФ 1969 ММКФ 1969
Лучший полнометражный фильм
Номинант
 Лучший полнометражный фильм
Номинант
«Русская Бриджит Бардо» и Чаплин по-советски: как итальянцы восприняли «Бриллиантовую руку» и что их смутило в комедии
Звезда «Властелина колец» считает удачным только один фильм из всей трилогии: франшиза сделала его знаменитым, а он раскритиковал Питера Джексона
«Просто мусор, не советую к просмотру»: новый фильм с Колином Фарреллом и Марго Робби не оправдал ожидания зрителей
«Разве можно так напиваться?»: по-настоящему сложный тест – угадайте хотя бы 3/5 советских фильмов по цитате о застолье
«Это не "Одни из нас", а нечто большее»: этот фантастический сериал HBO многие пропустили, а зря – рейтинг 7.6 и всего 10 серий
«Те, на которых я воспитан»: в топ-7 любимых фильмов Хабенского вошел «Метод» – а угадаете, какие еще 6 картин он выбрал?
С двух ног на те же грабли: «Добро пожаловать в Дерри» повторило роковую ошибку скандального «Оно» по Кингу
Зрители годами не замечали отсылку к «Сиянию» в «Во все тяжкие», и немудрено: распознать ее смогли бы только телепаты из книг Кинга
Очень сложный тест: сможете вспомнить советский фильм по кадру с телевизором?
Пол Атрейдес лишь марионетка: главный герой «Дюны» Вильнева все два фильма скрывался у всех на виду
На великолепный «Из многих» Гиллигана вдохновили 10 культовых фильмов: от «Шоу Трумана» до самой скандальной экранизации Кинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше