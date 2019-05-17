«Золотая молодежь»: Рецензия Киноафиши

1979 год. Семнадцатилетняя Роза (Галатеа Беллуджи) выходит из интерната для не совсем простых подростков и отдаётся на поруки бойфренду Мишелю (Лукас Йонеско). Она может получать пособие и учиться на кондитера, чтобы стать полноценной единицей общества, но планы у неё совсем другие, и курсы кондитеров в фильме так и не покажут.

Вместо этого она вместе с Мишелем — начинающим гламурным художником — окунается в котёл сладкой жизни. Всё это для Розы знакомо: у них с Мишелем много знакомых молодых художников, дизайнеров, артистов и гомосексуалистов. На дворе эпоха пост-панка и диско, молодые люди ходят на богемные тусовки, где заводят очень плотное знакомство с парой возрастных гедонистов — Люсиль (Изабель Юппер) и Юбером (Мельвиль Пупо).

Современные мелодрамы могут предложить самое разное количество углов в любовном многоугольнике, так что история Евы Ионеско выходит не то что бы провокативной. И на самом деле — вряд ли кто-то пытается кого-то эпатировать «Золотой молодёжью». Откровенных сцен в фильме практически нет, как и не поднятно тем, которые в 2019 считались бы особо острыми. По сути, «Золотая молодёжь» — история про то, что кому-то в режиме «Sex, Drugs & Rock’N’Roll» комфортно, а кому-то не очень.

Люсиль и Юбер уже знатные развратники, их, казалось бы, удивлять уже нечем, но нельзя сказать, что они изображены какими-то особо страдающими от этого, даже в душе. Они с радостью бросаются в новую пучину страстей, получают от этого искреннее удовольствие, а когда интерес угасает, просто идут дальше.

«Золотая молодёжь»

Роза и Мишель же, несмотря на возраст и якобы разнузданный образ жизни, куда более консервативная пара. Они ещё верят в любовь на всю жизнь, нуждаются друг в друге. Они куда более уязвимы и хрупки.

Что с этими характерами делает режиссёр? Ничего. Роза так и останется малолетней истеричной дурой, Мишель — дующим губы парнем с неочевидным талантом, Роза и Юбер — стареющими развратниками. История «Золотой молодёжи» — это история про мир понтов, мир манерности, в котором всё внешне красиво. С внешней красотой у героев всё очень хорошо. Фильм аналогичен своей главной героине — Розе. Она прекрасно выглядит, роскошно одета, красиво вписана в богатые интерьеры. Накладные ресницы не спадают с её имеющего всегда ровный цвет лица даже наутро после тусовки. И за всем этим — обычная психически неуравновешенная барышня с проблемами, никак не отличающимися от проблем тысяч других семнадцатилетних. А навсегда ли мы с парнем? А что будет дальше? А кем я буду? Всё это довольно просто и не получает в фильме какого-то хотя бы чуток интересного развития.

Такой и весь фильм —выверенный и эстетически прекрасный изнутри и нет, не плохой, но до зубовного скрежета скучный. Из трёх частей фильма немного затянута вторая и чудовищно — третья. К концу фильма утомлённому зрителю уже откровенно наплевать, как развернутся стороны любовного прямоугольника, лишь бы поскорее увидеть долгожданные титры. Но создатели фильма сжалятся и добавят в конец сцену из клуба, куда активно ходили молодые люди в начале. И там снова — богемная жизнь, эпатажные и гламурные наряды, яркие краски и что самое главное — музыка. Тогда понимаешь две вещи. Первая — что фильму лучше было и не выходить за пределы клуба, так и показывая странно разодетых фриков. Вторая — под бодрый синтетический саунд конца семидесятых даже самая банальная мелодрама становится смотрибельной.

Петр Волошин