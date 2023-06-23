Появился дублированный трейлер костюмированной драмы «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом

Кинокомпания Russian World Vision и онлайн-кинотеатр Okko представили дублированный трейлер исторической драмы «Жанна Дюбарри» режиссера Майвенн.

Действие разворачивается во Франции в XVIII веке. В центре сюжета — простолюдинка Жанна Вобернье (Майвенн), выбравшаяся из нищеты и попавшая в высший свет благодаря своему женскому очарованию. Покровитель героини, граф Дюбарри (Мельвиль Пупо), мечтает о том, чтобы его подопечная стала частью королевского двора Людовика XV (Джонни Депп). Воспользовавшись связями с влиятельным герцогом де Ришелье (Пьер Ришар), он организует встречу Жанны с монархом. Людовик влюбляется с женщину с первого взгляда и делает ее одной из своих фавориток. Новообретенные чувства пробуждают в нем позабытый вкус к жизни. Вскоре король понимает, что уже не может представить своего существования без Жанны. Однако придворные совсем не рады тому, что разум монарха обуяла любовь к куртизанке.

Майвенн наиболее известна по картинам «Мой король» и «Полисс», получившим номинации на «Золотую пальмовую ветвь». По ее словам, идея пригласить Деппа на главную роль пришла ей практически сразу после начала работы над фильмом. Для актера этот проект стал первой крупной работой после трехлетнего перерыва, связанного со скандальным судебным разбирательством с бывшей супругой Эмбер Херд. Дебютный показ картины состоялся на Каннском фестивале, где публика удостоила его семиминутных оваций.

В российский прокат «Жанна Дюбарри» выйдет 20 июля.