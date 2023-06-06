Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай»

В сети появился дебютный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Счастливый случай», являющегося пятидесятой лентой 87-летнего постановщика. Свою юбилейную картину режиссер снял в Париже на французском языке с участием местных актеров. Это будет не классическая ироничная комедия, а криминальная история в духе «Матч поинта» (2005), но, судя по ролику, гораздо более легковесная и с черным юмором.

Главная героиня — молодая женщина Фанни (Лу де Лааж). У нее есть надежный возлюбленный по имени Жан (Мельвиль Пупо), с которым у нее идеальные взаимоотношения. У пары устроенная жизнь в чудесной квартире с красивым видом на город. Кроме того, они реализовали себя на карьерном поприще. Ситуация кардинально меняется после внезапной встречи Фанни с бывшим школьным другом Аленом (Нильс Шнайдер). Изначально картина позиционировалась «ядовитым» романтическим триллером о страсти и насилии.

В остальной актерский состав вошли Сара Мартинс, Эльза Зильберштейн, Валери Лемерсье, Уильям Надилам, Грегори Гадебуа, Арно Вьяр и Гийом де Тонкедек. Сценарий написал сам Аллен.

По неподтвержденным слухам, мировая премьера «Счастливого случая» может состояться в рамках престижного смотра в Венеции или на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Кинотеатральный релиз во Франции намечен на 27 сентября.