Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Заклятье. Дом тьмы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай»

Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай»

6 июня 2023 16:49
Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай»

Криминальная черная комедия является 50-м фильмом режиссера.

В сети появился дебютный трейлер нового фильма Вуди Аллена «Счастливый случай», являющегося пятидесятой лентой 87-летнего постановщика. Свою юбилейную картину режиссер снял в Париже на французском языке с участием местных актеров. Это будет не классическая ироничная комедия, а криминальная история в духе «Матч поинта» (2005), но, судя по ролику, гораздо более легковесная и с черным юмором.

Главная героиня — молодая женщина Фанни (Лу де Лааж). У нее есть надежный возлюбленный по имени Жан (Мельвиль Пупо), с которым у нее идеальные взаимоотношения. У пары устроенная жизнь в чудесной квартире с красивым видом на город. Кроме того, они реализовали себя на карьерном поприще. Ситуация кардинально меняется после внезапной встречи Фанни с бывшим школьным другом Аленом (Нильс Шнайдер). Изначально картина позиционировалась «ядовитым» романтическим триллером о страсти и насилии.

В остальной актерский состав вошли Сара Мартинс, Эльза Зильберштейн, Валери Лемерсье, Уильям Надилам, Грегори Гадебуа, Арно Вьяр и Гийом де Тонкедек. Сценарий написал сам Аллен.

По неподтвержденным слухам, мировая премьера «Счастливого случая» может состояться в рамках престижного смотра в Венеции или на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Кинотеатральный релиз во Франции намечен на 27 сентября.

Фото: Metropolitan Filmexport
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» В российский прокат выйдет новый фильм Франсуа Озона «Мое преступление» Читать далее 5 июня 2023
Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Вы готовы это увидеть? Вышел трейлер фантастического хоррора «Птичий короб: Барселона» Читать далее 6 июня 2023
Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни» Николай Фоменко и Андрей Дидик играют рок-н-ролл в трейлере фильма «Джонни» Читать далее 6 июня 2023
В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» по роману Сергея Лукьяненко Читать далее 5 июня 2023
Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Привычная жизнь Виктора Сухорукова начинает рушиться в трейлере триллера «Микулай» Читать далее 6 июня 2023
До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться До финального свистка: 12 спортивных фильмов, которые мотивируют не сдаваться Читать далее 6 июня 2023
В разработку запущен «Фокус-покус 3» В разработку запущен «Фокус-покус 3» Читать далее 5 июня 2023
Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей Начались съемки сериала «Артист», в котором Юрий Стоянов сыграет 10 ролей Читать далее 6 июня 2023
Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Появился первый трейлер фильма Вуди Аллена «Счастливый случай» Читать далее 6 июня 2023
Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Емеля встречает рыбу своей мечты в трейлере сказочного блокбастера «По щучьему велению» Читать далее 6 июня 2023
Related video