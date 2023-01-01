Слон, 2024

Осень 1929 года. Лина из дворянского рода Голицыных прибывает на свидание со своим мужем Георгием Осоргиным, отбывающим тюремный срок в Соловецком лагере особого назначения. Лина не знает, что после её отбытия с острова её супруг будет расстрелян. Страшный приговор Осоргин получил после того, как он, человек глубоко верующий, тайком пронес святые дары умирающему Архимандриту, чтобы он мог принять причастие перед смертью. Лагерное начальство взяло с Осоргина честное слово русского офицера ничего не говорить жене о своей предрешенной участи. Только на таком условии его согласились временно отпустить из карцера на последнее свидание с Линой.