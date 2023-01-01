Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Импостер" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Слон
Киноафиша Фильмы Слон

Слон, 2024

2024 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Осень 1929 года. Лина из дворянского рода Голицыных прибывает на свидание со своим мужем Георгием Осоргиным, отбывающим тюремный срок в Соловецком лагере особого назначения. Лина не знает, что после её отбытия с острова её супруг будет расстрелян. Страшный приговор Осоргин получил после того, как он, человек глубоко верующий, тайком пронес святые дары умирающему Архимандриту, чтобы он мог принять причастие перед смертью. Лагерное начальство взяло с Осоргина честное слово русского офицера ничего не говорить жене о своей предрешенной участи. Только на таком условии его согласились временно отпустить из карцера на последнее свидание с Линой.

Год выпуска 2024
Возраст 18+
Прокатчик НМГ Кинопрокат
Режиссер
Мария Фомина
Мария Фомина
В ролях
Антон Риваль
Антон Риваль
Денис Прытков
Александр Мизев
Галина Тюнина
Галина Тюнина
Ольга Балацкая
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Слон 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
В СССР проводницы подсыпали соду в чай: лайфхак пригодится и сейчас
Помните особенного сына Нетребко? Вот как возмужал «солнечный» мальчик
Ахнете, увидев новую «миссис Россия» без макияжа: совсем не куколка
Молодежь обожает эти советские кинохиты, но по крайне необычной причине
Боярский никто и звать никак: не поверите, какую должность занимает Луппиан
Мама дорогая: Стриженова ахнула из-за пикантной провокации Валерии
Глафира Тарханова вышла замуж за известного актера: видели, но не догадывались
Это провал: ремонт в доме звезды «Ворониных» вызывает недоумение
Жена Жигунова похудела вдвое: ее метод многие раскритикуют
Поиздевался как следует: что вытворял муж Заворотнюк с бедной актрисой
Будете смеяться: Раневская назвала единственное условие, при котором женщина не изменяет
Прошло 15 лет: как поживает школьник с львиной гривой из мема про столовую
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше