Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Папы против мам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мама поневоле Мама поневоле
Киноафиша Фильмы Мама поневоле

Мама поневоле, 2012

2012 / Россия / Украина
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

У пятнадцатилетней Юли в автокатастрофе погибает мать. Опекунство поручают родной тете девочки - преуспевающему хирургу, но очень одинокой женщине Татьяне Смирновой. Юля винит Татьяну в смерти матери и поэтому между ними нарастает серьезный конфликт. Но тут в их жизни появляется Игорь Воронцов - отец Юли. Игорь в прошлом известный джазовый музыкант, а сейчас всего лишь трубач на похоронах. Его появление в жизни девочки и Татьяны очень влияет на ход событий этой, казалось бы заурядной жизненной ситуации...

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2012
Возраст 12+
Режиссер
Ева Стрельникова
В ролях
Ирина Гринева
Ирина Гринева
Игорь Верник
Игорь Верник
Сергей Калантай
Сергей Калантай
Вероника Вернадская
Антонина Макарчук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мама поневоле 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Мама поневоле смотреть онлайн

Мама поневоле
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши