Мама поневоле, 2012

У пятнадцатилетней Юли в автокатастрофе погибает мать. Опекунство поручают родной тете девочки - преуспевающему хирургу, но очень одинокой женщине Татьяне Смирновой. Юля винит Татьяну в смерти матери и поэтому между ними нарастает серьезный конфликт. Но тут в их жизни появляется Игорь Воронцов - отец Юли. Игорь в прошлом известный джазовый музыкант, а сейчас всего лишь трубач на похоронах. Его появление в жизни девочки и Татьяны очень влияет на ход событий этой, казалось бы заурядной жизненной ситуации...