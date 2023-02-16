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Постер фильма Мама поневоле
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Мама поневоле

, 2012
Россия, Украина / мелодрама / 18+
Постер фильма Мама поневоле

О фильме

У пятнадцатилетней Юли в автокатастрофе погибает мать. Опекунство поручают родной тете девочки - преуспевающему хирургу, но очень одинокой женщине Татьяне Смирновой. Юля винит Татьяну в смерти матери и поэтому между ними нарастает серьезный конфликт. Но тут в их жизни появляется Игорь Воронцов - отец Юли. Игорь в прошлом известный джазовый музыкант, а сейчас всего лишь трубач на похоронах. Его появление в жизни девочки и Татьяны очень влияет на ход событий этой, казалось бы заурядной жизненной ситуации...

В ролях

Ирина Гринева
Ирина Гринева
Игорь Верник
Игорь Верник
Сергей Калантай
Сергей Калантай
Вероника Вернадская
Антонина Макарчук
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Украина
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2012

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 16 февраля 2023

Отзывы о фильме

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