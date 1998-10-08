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Киноафиша Сериалы Самозванцы

Самозванцы (1998 - 1998)

Самозванцы 0+
Год выпуска 1998
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 48 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 30 часов 24 минуты
О чем сериал

События сериала «Самозванцы» разворачиваются в современной Москве, где живет известный и титулованный писатель Алексей Говоров. Мужчине уже немало лет, и он подыскивает себе «преемника». Им оказывается талантливый, но слабовольный юноша Митя Панин. Вместо того чтобы работать над продолжением легендарной серии Говорова «Самозванцы», он разменивается на литературную мелочевку. Но у Говорова есть и более серьезные проблемы: литературовед Бельский раскрыл неприглядную тайну создания его самого известного романа.

В ролях
В ролях
Вера Глаголева
Вера Глаголева
Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Ирина Гринева
Ирина Гринева
Ирина Апексимова
Ирина Апексимова
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Самозванцы - Сезон 1 Сезон 1
1998, 16 эпизодов
 
Самозванцы - Сезон 2 Сезон 2
TBA, 11 эпизодов
 
Самозванцы - Сезон 3 Сезон 3
TBA, 11 эпизодов
 
Кадры из сериала
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