События сериала «Самозванцы» разворачиваются в современной Москве, где живет известный и титулованный писатель Алексей Говоров. Мужчине уже немало лет, и он подыскивает себе «преемника». Им оказывается талантливый, но слабовольный юноша Митя Панин. Вместо того чтобы работать над продолжением легендарной серии Говорова «Самозванцы», он разменивается на литературную мелочевку. Но у Говорова есть и более серьезные проблемы: литературовед Бельский раскрыл неприглядную тайну создания его самого известного романа.