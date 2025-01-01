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Преступление и наказание
Билеты от 1000₽
Киноафиша Преступление и наказание

Спектакль Преступление и наказание

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Мир лихорадочных снов Родиона Раскольникова

Этот спектакль переносит персонажей знаменитого романа Федора Достоевского в мир безумного следственного эксперимента, где все происходящее — это лихорадочные сны Родиона Раскольникова. Его психика искажает реальность, а память вытесняет ключевые события, что затрудняет понимание произошедшего.

Идея постановки

Задача странной следственной группы — восстановить детали происшествия и заставить Раскольникова осознать совершённое преступление. Процесс исследования его сознания становится своего рода игрой разума, где прошлое переплетается с иллюзиями, а восприятие персонажей романа усложняется фантастическими интерпретациями.

Атмосфера спектакля

Спектакль насыщен элементами психоделики, тревожной атмосферы и сюрреализма, где каждый персонаж оказывается как бы в иной реальности, а драма их взаимодействий разворачивается в изломанном, искажённом пространстве снов.

Постановочная команда

Режиссёр, художник-постановщик и другие участники постановки погружают зрителя в мир Раскольникова, с его внутренними метаниями и борьбой с собственной совестью, создавая уникальное театральное переживание.

Режиссер
Антон Яковлев
В ролях
Дмитрий Высоцкий
Дмитрий Высоцкий
Александр Груздев
Александр Груздев
Александр Хохлов
Александр Хохлов
Андрей Кондратьев
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
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27 сентября
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19:00 от 1000 ₽
12 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
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