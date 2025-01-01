Спектакль Преступление и наказание

Мир лихорадочных снов Родиона Раскольникова

Этот спектакль переносит персонажей знаменитого романа Федора Достоевского в мир безумного следственного эксперимента, где все происходящее — это лихорадочные сны Родиона Раскольникова. Его психика искажает реальность, а память вытесняет ключевые события, что затрудняет понимание произошедшего.

Идея постановки

Задача странной следственной группы — восстановить детали происшествия и заставить Раскольникова осознать совершённое преступление. Процесс исследования его сознания становится своего рода игрой разума, где прошлое переплетается с иллюзиями, а восприятие персонажей романа усложняется фантастическими интерпретациями.

Атмосфера спектакля

Спектакль насыщен элементами психоделики, тревожной атмосферы и сюрреализма, где каждый персонаж оказывается как бы в иной реальности, а драма их взаимодействий разворачивается в изломанном, искажённом пространстве снов.

Постановочная команда

Режиссёр, художник-постановщик и другие участники постановки погружают зрителя в мир Раскольникова, с его внутренними метаниями и борьбой с собственной совестью, создавая уникальное театральное переживание.