В одночасье корреспондент крупного телеканала Саша Потапова теряет все: любимую работу, красавца-мужа и уверенность в собственном будущем. Вдобавок ко всем прочим бедам близкий друг Саши, телеведущий Иван Вешнепольский, пропадает в опасном районе Чечни. В отчаянии Саша просит помощи у совершенно незнакомого человека - французского журналиста по имени Филипп Бовэ, который приехал в Москву писать книгу о России. Потапова и не подозревает, какие невероятные открытия и приключения ждут ее с этим человеком...