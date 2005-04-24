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Постер сериала Мой личный враг
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Киноафиша Сериалы Мой личный враг

Мой личный враг (2005 - 2005)

Moj lichnyj vrag 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Домашний
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

В одночасье корреспондент крупного телеканала Саша Потапова теряет все: любимую работу, красавца-мужа и уверенность в собственном будущем. Вдобавок ко всем прочим бедам близкий друг Саши, телеведущий Иван Вешнепольский, пропадает в опасном районе Чечни. В отчаянии Саша просит помощи у совершенно незнакомого человека - французского журналиста по имени Филипп Бовэ, который приехал в Москву писать книгу о России. Потапова и не подозревает, какие невероятные открытия и приключения ждут ее с этим человеком...

В ролях
В ролях
Анна Большова
Анна Большова
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Владимир Зайцев
Владимир Зайцев
Лада Дэнс
Алла Юганова
Алла Юганова
Эвклид Кюрдзидис
Эвклид Кюрдзидис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.6 IMDb
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Сезоны
Мой личный враг - Сезон 1 Сезон 1
2005, 4 эпизода
 
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