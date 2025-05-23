Спектакль «...в Бореньке чего-то нет» с Максимом Виторганом и «Квартетом И»

Спектакль «...в Бореньке чего-то нет» — это новая работа «Квартета И», которая погружает зрителей в мир кино. Авторы пьесы Роман Хаит, Леонид Барац и Сергей Петрейков выбрали интересный подход: персонажи названы не своими именами, что добавляет интриги и глубины сюжету.

Персонажи и сюжет

Ростислав Хаит играет «Бореньку», точнее, Бориса Наумовича, исполнительного продюсера фильма. В одной из сцен он сам объясняет, как появилось название спектакля. Главный герой, которого исполняет Максим Виторган, — успешный режиссер, снимающий прибыльные сериалы и фильмы. Однако, в какой-то момент он начинает осознавать, что стал режиссером не только ради успеха.

Эмоции и размышления

Как и все «взрослые» спектакли «Квартета И», «Боренька» заставляет зрителей не только смеяться, но и задумываться о жизни. Эта игра контрастов между комедией и драмой создает уникальную атмосферу, где каждый найдет что-то близкое и понятное.

Интересные факты

Стоит отметить, что спектакль стал первым в репертуаре «Квартета И», где используется такой прием с именами персонажей. Это подчеркивает творческий подход авторов и их стремление к новаторству в театральном искусстве.

Не пропустите возможность увидеть «...в Бореньке чего-то нет» — спектакль, который обещает быть не только развлекательным, но и глубоким по содержанию.