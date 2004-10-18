Сериал «Слепой» – это детективный боевик о бывшем советском разведчике, который очнулся после десятилетней комы. Глеба контузило в 1988-м в Афганистане, и эти годы пролетели для него как одна ночь. Однако для всех остальных людей мир безвозвратно изменился. СССР больше не существует, а вместо КГБ в стране создана новая структура – ФСБ. Бывшие высокие чины теперь наживаются на эпохе перемен, а Глеба они используют как инструмент для достижения целей. Едва поняв это, мужчина решает отомстить предателям Родины.