Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мия и Я: Легенда Сентопии" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Слепой
1 постер
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Слепой

Слепой (2004 - 2004)

Слепой 16+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 51 минута
Телеканал НТВ
Продолжительность 6 часов 48 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

Сериал «Слепой» – это детективный боевик о бывшем советском разведчике, который очнулся после десятилетней комы. Глеба контузило в 1988-м в Афганистане, и эти годы пролетели для него как одна ночь. Однако для всех остальных людей мир безвозвратно изменился. СССР больше не существует, а вместо КГБ в стране создана новая структура – ФСБ. Бывшие высокие чины теперь наживаются на эпохе перемен, а Глеба они используют как инструмент для достижения целей. Едва поняв это, мужчина решает отомстить предателям Родины.

В ролях
В ролях
Мария Порошина
Мария Порошина
Ирина Гринева
Ирина Гринева
Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Лев Прыгунов
Лев Прыгунов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Слепой - Сезон 1 Сезон 1
2004, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
Related video
Любовь с первой встречи: что известно об отношениях Малышевой с «тайным» мужем
Пугачева в лучшие годы: преемница Примадонны не стала молчать
Это вам не «Ледниковый период»: подавшегося в актеры Милохина унизили на всю страну
С Кейт Миддлтон общаться отказывается: планы Меган Маркл предали огласке
Не то, чем казалось: правду о связи Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской раскрыл друг
Главная сваха страны не смолчала об уходе Гузеевой на «Голос 60+»: хватило пары слов
Вернулась из-за границы с пополнением: 37-летняя Пересильд всполошила фанатов
Вынудили покинуть студию: съемки Анфисы Чеховой обернулись скандалом
Фанаты ахнули: раздевшийся Галкин засветился на публике
Подковерные игры: за что Акунин ненавидел главную звезду «Турецкого гамбита»
«Смотреть страшно»: вот на что идут фигуристы ради работы с Навкой
Устами потомка Сулеймана: назван главный ляп создателей «Великолепного века»
Приложение киноафиши