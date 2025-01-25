Спектакль Я вернулся в мой город...

Литературный спектакль о Санкт-Петербурге и о душе...

Город как источник вдохновения

В спектакле прозвучат стихи величайших русских поэтов: Пушкина, Тютчева, Некрасова, Блока, Ахматовой, Мандельштама… Все эти имена, как сказала Лидия Чуковская, — «псевдонимы». Автор этого творческого процесса — сам Петербург. Вечный город, который влияет на души тех, кто с ним связан.

Город, который формирует душу

Как отметил Иосиф Бродский, Петербург — это загадка, способная глубоко воздействовать на человека. Город формирует его душу, оставляя неизгладимый след на протяжении всей жизни. Человек, выросший или хотя бы проведший молодость в этом городе, становится уникальным и вряд ли его можно спутать с кем-то другим.

Стихи, музыка и сила города

Спектакль пронизан не только стихами, но и музыкой, которая усиливает атмосферу, позволяя зрителям глубже почувствовать ту мистическую связь между Петербургом и великими поэтами.