Я вернулся в мой город...
Я вернулся в мой город...

Спектакль Я вернулся в мой город...

Постановка
Театр им. Комиссаржевской 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Литературный спектакль о Санкт-Петербурге и о душе...

Город как источник вдохновения

В спектакле прозвучат стихи величайших русских поэтов: Пушкина, Тютчева, Некрасова, Блока, Ахматовой, Мандельштама… Все эти имена, как сказала Лидия Чуковская, — «псевдонимы». Автор этого творческого процесса — сам Петербург. Вечный город, который влияет на души тех, кто с ним связан.

Город, который формирует душу

Как отметил Иосиф Бродский, Петербург — это загадка, способная глубоко воздействовать на человека. Город формирует его душу, оставляя неизгладимый след на протяжении всей жизни. Человек, выросший или хотя бы проведший молодость в этом городе, становится уникальным и вряд ли его можно спутать с кем-то другим.

Стихи, музыка и сила города

Спектакль пронизан не только стихами, но и музыкой, которая усиливает атмосферу, позволяя зрителям глубже почувствовать ту мистическую связь между Петербургом и великими поэтами.

Режиссер
Леонид Алимов
Леонид Алимов
В ролях
Валентина Панина
Наталья Орлова
Татьяна Кузнецова
Иван Краско
Иван Краско

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
Театр им. Комиссаржевской Санкт-Петербург, Итальянская, 19
19:00 от 300 ₽

Фотографии

