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Фильмография
Дэвид Дженсен
David Jensen
Киноафиша
Персоны
Дэвид Дженсен
Дэвид Дженсен
David Jensen
Дата рождения
23 сентября 1952
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Пинкнейвилль, Иллинойс, США
Популярные фильмы
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
(2001)
7.4
Мгла
(2007)
7.4
Любовная лихорадка
(2004)
Фильмография Дэвид Дженсен
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2023
2020
2013
2012
2010
2009
2007
2004
2001
Все
12
Фильмы
12
Актер
12
6.3
Съезд с пандуса
Off Ramp
приключения, комедия, криминал
2023, США
Смотреть трейлер
5.6
Девятка
Walkaway Joe
боевик, драма
2020, США
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5.9
Кристи
Kristy
ужасы
2013, США
5.9
Универсальный солдат 4
Universal Soldier: A New Dimension
боевик, фантастика
2012, США
Смотреть трейлер
6.8
Голодный кролик атакует
Seeking Justice
триллер, драма
2010, США
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5
Гробовщик
The Mortician
триллер, драма
2010, Великобритания
6.9
Я люблю тебя, Филлип Моррис
I Love You Phillip Morris
комедия
2009, США
Смотреть трейлер
7.2
Добро пожаловать к Райли
Welcome to the Rileys
драма
2009, Великобритания
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6.8
Жатва
The Reaping
триллер, ужасы
2007, США
Рецензия
7.4
Мгла
The Mist
ужасы
2007, США
Смотреть трейлер
7.4
Любовная лихорадка
A Love Song for Bobby Long
драма
2004, США
7.9
Одиннадцать друзей Оушена
Ocean's Eleven
криминал, триллер
2001, США / Австралия
Смотреть трейлер
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