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Дэвид Дженсен David Jensen
Киноафиша Персоны Дэвид Дженсен

Дэвид Дженсен

David Jensen

Дата рождения
23 сентября 1952
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Пинкнейвилль, Иллинойс, США

Популярные фильмы

Одиннадцать друзей Оушена 7.9
Одиннадцать друзей Оушена (2001)
Мгла 7.4
Мгла (2007)
Любовная лихорадка 7.4
Любовная лихорадка (2004)

Фильмография Дэвид Дженсен

Жанр
Год
Все 12 Фильмы 12 Актер 12
Съезд с пандуса 6.3
Съезд с пандуса Off Ramp
приключения, комедия, криминал 2023, США
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Девятка 5.6
Девятка Walkaway Joe
боевик, драма 2020, США
Кристи 5.9
Кристи Kristy
ужасы 2013, США
Универсальный солдат 4 5.9
Универсальный солдат 4 Universal Soldier: A New Dimension
боевик, фантастика 2012, США
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Голодный кролик атакует 6.8
Голодный кролик атакует Seeking Justice
триллер, драма 2010, США
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Гробовщик 5
Гробовщик The Mortician
триллер, драма 2010, Великобритания
Я люблю тебя, Филлип Моррис 6.9
Я люблю тебя, Филлип Моррис I Love You Phillip Morris
комедия 2009, США
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Добро пожаловать к Райли 7.2
Добро пожаловать к Райли Welcome to the Rileys
драма 2009, Великобритания
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Жатва 6.8
Жатва The Reaping
триллер, ужасы 2007, США
Рецензия
Мгла 7.4
Мгла The Mist
ужасы 2007, США
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Любовная лихорадка 7.4
Любовная лихорадка A Love Song for Bobby Long
драма 2004, США
Одиннадцать друзей Оушена 7.9
Одиннадцать друзей Оушена Ocean's Eleven
криминал, триллер 2001, США / Австралия
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