«Моя ужасная сестра»: Рецензия Киноафиши

В мировом кинематографе можно выделить отдельный поджанр в семейном и детском кино, тот самый, в котором дети строят козни взрослым, чтобы добиться какой-то своей цели. И говорить о том, что один фильм является калькой другого, порой, просто неправильно, потому что тут действует правило: какую картину первой посмотрел — та и канон. А детские шалости, ну правда же, во все времена остаются одинаковыми. Сейчас, конечно, шалить немало помогают гаджеты. Но, пожалуй, только для того, чтобы вычитать в них очередной вредный совет.

«Моя ужасная сестра» — весьма показательный образец именно этого поджанра. Фильм создан с прицелом в первую очередь на детское восприятие. Поэтому взрослым он действительно может показаться чуть наивным. Зато как на нём хорошо можно отдохнуть.

Юля и Максим работают в архитектурном бюро (это важно), у обоих уже были браки, от которых у каждого осталось по дочке, и вот теперь ещё очень даже молодые и успешные люди решают дать себе второй шанс на счастье и пожениться. Вот только девочкам, Соне и Лене, эта затея не нравится. Потому что кто-то посягнул на их собственность! Так что Юлю и Максима ждёт череда приключений с участием детей, которая проверит их отношения на прочность.

Моя ужасная сестра

Конечно, проблема оказывается чуть глубже, чем просто передел комнаты и битва за привычный жизненный уклад. Но режиссёр Александр Галибин выбирает для своей истории именно детскую проспекцию: не усложняет кино подробным анализом психологического портрета каждого героя, а даёт всем возможность чётко, простыми словами проговорить свою проблему один или два раза. Получается как с почтальоном Печкиным: он один раз объяснил, и вся страна теперь знает, почему он раньше был вредным. Аналогичные сольники есть и у девочек — Сони и Лены.

Но всё же основная часть фильма — это детская комедия, которая составлена из разного рода розыгрышей и демонстраций счастливой семейной жизни, в которой главное правило — признавать свои ошибки, и, оказывается, за них простят. Это кино залито солнцем, которому не могут противостоять даже самые тёмные мыслишки проказниц.

В главных ролях известные и взрослому зрителю София Петрова и Марта Кесслер. Эти девочки, кажется, чуть ли ни впервые играют именно детей в детском кино (конечно, мы преувеличиваем, но драматических ролей на их долю выпало в разы больше). Им нипочём ни длинные монологи, ни долгие пробежки по городу, ни жёсткое соответствие образу, который выдал режиссёр. Детское кино требует чуть большей конкретики, и создатели идут проверенным путём: мамина дочка — нежный и женственный цветочек, который, впрочем, может выпустить шипы в нужный момент, предпочитает рюши и светлые тона. А папина дочь сразу входит в кадр в чёрном, да ещё и с цветными прядями. Невольно вспоминаются все эти статьи на «Меле», когда консервативно настроенные учителя выгоняли из класса учеников за ненатуральный цвет волос. Так что с таким визуальным образом сразу становится понятно: перед зрителями бунтарка. На таком ярком контрасте история зарождающейся дружбы смотрится ещё убедительнее. Ведь задача фильма в том числе и показать своей главной аудитории, что все люди разные, но это не повод с ними не знаться.

Моя ужасная сестра

Родителей сыграли Наталья Чистякова-Ионова и Владимир Яглыч. Двое красивых людей живут в красивом городе в красивом интерьере и показывают красивые отношения. Ведь именно так дети чаще всего воспринимают своих родителей, если семья в целом благополучная. Мягкая романтика и такие же мягкие конфликтные ситуации действительно похожи на сказку. Но в этой сказке нет ничего плохого: она не разрушает реальность, а скорее формирует мечту, какими бы дети в будущем хотели видеть свои отношения. Ведь однажды им тоже придётся «выбирать между бойфрендом и котом».

Ощущение сказки добавляет и выбранное место съёмки. В объективе оператора Дмитрия Шлыкова Выборг похож на пряничный городок, в котором совершенно точно не может случиться ничего плохого. И местный департамент туризма явно задолжал этому фильму «спасибо» за будущий поток туристов.

«Моя ужасная сестра» — довольно классическая история, в которой важно сохранить вот это ощущение лёгкой оторванности от реальности. Это кино — не урок в школе, а кружок, на который дети придут со своими родителями, чтобы отдохнуть и незаметно для себя узнать ещё немного о жизни. Главное, обязательно прийти вместе.