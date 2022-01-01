Принц и нищий, 1972

Бродяга Том Кенти вынужден заниматься воровством. Такая «работа» парнишке совсем не по душе, поэтому он частенько отлынивает и получает нагоняи от пьяницы-отца. От очередной взбучки Тома спасает слуга принца Эдуарда. Желая отблагодарить спасителя, оборванец тайком проникает во дворец, но по ошибке попадает в королевские покои. Наследник престола, пораженный своим внешним сходством с неожиданным гостем, решает переодеться в нищего и посмотреть на город глазами простолюдина. Том, в свою очередь, остается во дворе. К чему приведет героев эта авантюра?
Молодой воришка Томи отправляется во дворец, чтобы поблагодарить своего спасителя, заплатившего за него выкуп бандитам, но неожиданно сталкивается лицом к лицу с принцем Эдуардом, который как две капли воды похож на него. Двое молодых людей решают на время поменяться местами. Воришке жизнь во дворце кажется такой же тяжелой, как и принцу жизнь на улице.
Удивительное внешнее сходство принца Эдуарда и нищего Тома — завязка классической истории, увлекательных интриг, яростных столкновений дворцовых амбиций и человеческих страстей. Поменявшись местами, они стали вживаться в новые роли. Но беспечная игра обернулась нежданными последствиями.