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Принц и нищий Принц и нищий
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Принц и нищий, 1972

1972 / СССР
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бродяга Том Кенти вынужден заниматься воровством. Такая «работа» парнишке совсем не по душе, поэтому он частенько отлынивает и получает нагоняи от пьяницы-отца. От очередной взбучки Тома спасает слуга принца Эдуарда. Желая отблагодарить спасителя, оборванец тайком проникает во дворец, но по ошибке попадает в королевские покои. Наследник престола, пораженный своим внешним сходством с неожиданным гостем, решает переодеться в нищего и посмотреть на город глазами простолюдина. Том, в свою очередь, остается во дворе. К чему приведет героев эта авантюра?

  • Картина снята по мотивам одноименного романа Марка Твена. 
  • Фильм, снятый Вадимом Гаузнером, имеет ряд отличий от литературного первоисточника. Так, например, первая встреча принца Эдуарда и Тома произошла при иных обстоятельствах, а экранный лорд Сент-Джон, в отличие от книжного, относится к королю непочтительно. 
  • Исполнители ролей принца Эдуарда и его сестры Елизаветы были значительно старше своих юных персонажей: на момент съемок Виктору Смирнову исполнилось 22 года, а Марине Нееловой – 25. 
  • «Принц и нищий» – дебютная режиссерская работа Вадима Гаузнера. В дальнейшем он снял такие фильмы, как «Врача вызывали?» (1974), «Комедия ошибок» (1978), «Куда исчез Фоменко?» (1981).

Молодой воришка Томи отправляется во дворец, чтобы поблагодарить своего спасителя, заплатившего за него выкуп бандитам, но неожиданно сталкивается лицом к лицу с принцем Эдуардом, который как две капли воды похож на него. Двое молодых людей решают на время поменяться местами. Воришке жизнь во дворце кажется такой же тяжелой, как и принцу жизнь на улице.

Удивительное внешнее сходство принца Эдуарда и нищего Тома — завязка классической истории, увлекательных интриг, яростных столкновений дворцовых амбиций и человеческих страстей. Поменявшись местами, они стали вживаться в новые роли. Но беспечная игра обернулась нежданными последствиями.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 февраля 1972
Возраст 12+
Режиссер
Вадим Гаузнер
В ролях
Анатолий Солоницын
Анатолий Солоницын
Юрий Астафьев
Виктор Смирнов
Иван Краско
Иван Краско
Майя Булгакова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Принц и нищий 1 постер
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