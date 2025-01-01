Спектакль Tout paye, или Все оплачено

Остроумная комедия Ива Жамиака о поисках любви и дружбы

Эстонский режиссёр Эльмо Нюганен поставил спектакль «Tout paye, или Всё оплачено» на сцене Московского театра «Ленком», и вот уже много лет этот лёгкий и пикантный спектакль собирает аншлаги. Это тонкая французская комедия Ива Жамиака, полная парадоксов и юмора, раскрывает непростую тему: могут ли деньги помочь найти искреннюю дружбу и настоящую любовь?

Сюжет и интрига

Главный герой спектакля, богатый месье Амилькар, переживает личную драму: после измены жены он начинает сомневаться в возможности искренних чувств и решается на необычный эксперимент. Он нанимает целую «семью» из людей самых разных профессий. Художник будет его верным другом, актриса Элеонора сыграет заботливую жену, а молодая девушка Вирджиния исполнит роль любящей дочери. За плату эти люди разыгрывают «идеальную» семью, однако Амилькар требует от них правдоподобной игры, избегая при этом реальных эмоций.

Всё меняется, когда актёры начинают искренне вживаться в свои роли, и граница между игрой и настоящими чувствами постепенно стирается. Финал становится для Амилькара неожиданным открытием: любовь и дружбу невозможно купить. Но их можно обрести, если позволить им возникнуть естественным образом. Вспыхнувшие чувства Элеоноры спасают Амилькара от его жизненной пропасти, раскрывая, что он не богатый человек, а скромный бухгалтер, живущий на краденые деньги.

В ролях — звёздный состав

Машу: Андрей Леонов, заслуженный артист России / Александр Збруев, народный артист России

Александр: Андрей Соколов, народный артист России / Дмитрий Певцов, народный артист России, лауреат Государственной премии России

Элеонора: Анна Якунина, заслуженная артистка России / Анна Большова, заслуженная артистка России, почётный деятель искусств Москвы

Мелия: Ирина Серова, заслуженная артистка России

Вирджиния: Екатерина Драчева

Поло: Сергей Пиотровский

Чем привлекателен спектакль?

Спектакль «Всё оплачено» сочетает в себе комедию и драму, затрагивая зрителя как остроумными диалогами, так и душевной глубиной. Режиссёрская постановка Нюганена мастерски раскрывает смешное и трагичное, делая спектакль не просто забавным, но и по-настоящему трогательным. Великолепная игра звездного актёрского состава позволяет зрителям почувствовать эту тонкую границу между реальностью и вымыслом, вдумчиво взглянуть на свои представления о чувствах и отношениях.

Приглашаем на вечер, наполненный иронией, нежностью и настоящими открытиями, ведь спектакль «Всё оплачено» — это красивая, парадоксальная и очень современная история.