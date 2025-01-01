Спектакль «Юнона и Авось», созданный режиссёром Марком Захаровым и представленным впервые на сцене 8 июля 1981 года, стал настоящей визитной карточкой театра Ленком. Эта рок-опера на музыку Алексея Рыбникова и по либретто Андрея Вознесенского стала одним из самых знаковых спектаклей российской сцены. Официальная премьера состоялась 20 октября 1981 года и мгновенно завоевала сердца зрителей, став символом неподвластной времени истории любви и отваги.
Марк Захаров, художник-сценограф Олег Шейнцис и балетмейстер Владимир Васильев привнесли в спектакль смелый, новаторский подход. Это не только музыкальное воплощение, но и целостное художественное произведение, где уникальная хореография и сценография переплетаются в по-настоящему захватывающее зрелище. Николай Караченцов, исполнявший роль графа Резанова, выходил на сцену Ленкома более 20 лет, и его образ вошёл в историю отечественного театра.
«Юнона и Авось» обрела международную славу, с успехом проходя в Европе, Америке, Израиле и странах СНГ, а в октябре 2022 года спектакль достиг юбилейного 1800-го показа.
Постановочная группа и исполнители
Режиссёр-постановщик: народный артист СССР Марк Захаров
Художник-сценограф: народный художник России Олег Шейнцис
Режиссёр: заслуженный артист России Игорь Фокин
Хореография: народный артист СССР Владимир Васильев
Костюмы: Валентина Комолова
Художник по свету: Михаил Бабенко
Хормейстер: заслуженная артистка России Ирина Мусаелян
Педагог-балетмейстер: заслуженный артист России Антон Лещинский
Технический директор: заслуженный работник культуры России Дмитрий Кудряшов
Не упустите шанс увидеть бессмертную постановку, ставшую частью золотого фонда российского театра.
Спектакль «Юнона и Авось» в Ленкоме в Москве — это легендарная постановка. Впервые она вышла в 1981 году, и это была уникальная синергия творцов — поэта Андрея Воскресенского, композитора Алексея Рыбникова и режиссёра Марка Захарова. Вполне вероятно, что именно почерк Захарова и сильная труппа Ленкома сыграли решающую роль в том, что спектакль стал хитом. Тем более он поражал новаторством. Советская рок-опера «Юнона и Авось», роли играли суперзвёзды своего времени. Влияние спектакля так велико, что до сих пор студенты театральных вузов пересматривают «Юнону и Авось» в Ленкоме 1983 года. Хотя сам спектакль уже 40 лет не сходит с репертуара, несколько поколений артистов прошли через него и привнесли новое время и новые смыслы. Сегодня разберём эту постановку, насколько она хорошо себя чувствует спустя такой срок. «Юнона и Авось», театр Ленком, режиссёр Марк Захаров.