«Юнона и Авось»: легендарная современная опера Ленкома

Спектакль «Юнона и Авось», созданный режиссёром Марком Захаровым и представленным впервые на сцене 8 июля 1981 года, стал настоящей визитной карточкой театра Ленком. Эта рок-опера на музыку Алексея Рыбникова и по либретто Андрея Вознесенского стала одним из самых знаковых спектаклей российской сцены. Официальная премьера состоялась 20 октября 1981 года и мгновенно завоевала сердца зрителей, став символом неподвластной времени истории любви и отваги.

Новаторская постановка и всемирное признание

Марк Захаров, художник-сценограф Олег Шейнцис и балетмейстер Владимир Васильев привнесли в спектакль смелый, новаторский подход. Это не только музыкальное воплощение, но и целостное художественное произведение, где уникальная хореография и сценография переплетаются в по-настоящему захватывающее зрелище. Николай Караченцов, исполнявший роль графа Резанова, выходил на сцену Ленкома более 20 лет, и его образ вошёл в историю отечественного театра.

«Юнона и Авось» обрела международную славу, с успехом проходя в Европе, Америке, Израиле и странах СНГ, а в октябре 2022 года спектакль достиг юбилейного 1800-го показа.

Постановочная группа и исполнители

Режиссёр-постановщик: народный артист СССР Марк Захаров

Художник-сценограф: народный художник России Олег Шейнцис

Режиссёр: заслуженный артист России Игорь Фокин

Хореография: народный артист СССР Владимир Васильев

Костюмы: Валентина Комолова

Художник по свету: Михаил Бабенко

Хормейстер: заслуженная артистка России Ирина Мусаелян

Педагог-балетмейстер: заслуженный артист России Антон Лещинский

Технический директор: заслуженный работник культуры России Дмитрий Кудряшов

Не упустите шанс увидеть бессмертную постановку, ставшую частью золотого фонда российского театра.