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Киноафиша Новости Дмитрий Певцов раскритиковал «Чебурашку», назвав фильм диверсией

Дмитрий Певцов раскритиковал «Чебурашку», назвав фильм диверсией

10 февраля 2023 12:29
Дмитрий Певцов раскритиковал «Чебурашку», назвав фильм диверсией

По мнению актера, картина может внушать детям неприемлемые идеи «трансгуманистической идеологии».

Народный артист и депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Певцов раскритиковал популярную отечественную комедию для всей семьи «Чебурашка».

По мнению актера, картина режиссера Дмитрия Дьяченко несет в себе неприемлемые идеи и поддерживает «трансгуманистическую идеологию». К такому выводу Певцов пришел из-за того, что в фильме зверек Черубашка регулярно называет приютившего его работника дендрария Гену «мамой». Хотя актер признает, что подобные шутки вряд ли окажут какое-либо негативное влияние на взрослых и сформировавшихся людей, он уверен, что они могут пагубно сказаться на развитии молодых и неокрепших умов, смешав для них понятия «мама» и «папа» до степени неразличения. Мужчина в их восприятии может стать и мамой, и папой.

В целом Певцов невысокого мнения о «Чебурашке». При этом он выразил свое уважение исполнителям главных ролей и звездам отечественной сцены Сергею Гармашу, Федору Добронравову и Елене Яковлевой, которые, по его мнению, стали проводниками вредоносных идей лишь по собственному незнанию.

Певцов может быть известен по таким фильмам, как «На Париж», «О любви» и «Ангел в сердце». В 1990 году он был номинирован на премию Европейской киноакадемии за лучшую мужскую роль второго плана в картине Глеба Панфилова «Мать».

Фото: Yellow, Black & White
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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