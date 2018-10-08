Сериал «Впереди день» – это мелодрама о трех подругах, ставших матерями в один и тот же день. Нина и Лена – богатые супруги «новых русских», а Мила – горничная в доме Нины. Сперва все трое радуются «синхронной» беременности, но вскоре оказывается, что муж Нины – отец не только ее, но и Милиного ребенка. Женщины собираются в кафе, чтобы выяснить отношения, но в этот самый момент на заведение нападают бандиты. Все три подруги, пережив такой стресс, одновременно начинают рожать и сближаются на всю жизнь.