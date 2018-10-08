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Киноафиша Сериалы Впереди день
Впереди день (2018 - 2018) Впереди день 12+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Россия 1
Продолжительность 6 часов 56 минут
О чем сериал

Сериал «Впереди день» – это мелодрама о трех подругах, ставших матерями в один и тот же день. Нина и Лена – богатые супруги «новых русских», а Мила – горничная в доме Нины. Сперва все трое радуются «синхронной» беременности, но вскоре оказывается, что муж Нины – отец не только ее, но и Милиного ребенка. Женщины собираются в кафе, чтобы выяснить отношения, но в этот самый момент на заведение нападают бандиты. Все три подруги, пережив такой стресс, одновременно начинают рожать и сближаются на всю жизнь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Мария Куликова
Мария Куликова
Виталий Егоров
Виталий Егоров
Михаил Пшеничный
Михаил Пшеничный
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Впереди день - Сезон 1 Сезон 1
2018, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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