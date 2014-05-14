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Беги! - трейлер
Киноафиша Трейлеры Беги!. Трейлер

Беги!. Трейлер

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Дата публикации: 14 мая 2014
Беги! – Младший лейтенант Маркин Николай едет в Сибирь в расположение колонии строгого режима с секретным заданием. Но добраться до колонии он не успевает: в трех километрах от въезда в зону Николай становится свидетелем побега заключенного, Воронкова Дмитрия. Ни секунды не колеблясь, офицер бросается в погоню за преступником. В отличие от заключенного, который явно готовился к побегу — за плечами у него рюкзак, — у Николая нет ни карты, ни продуктов, ни оружия. Тем не менее, он упорно следует за беглецом.
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