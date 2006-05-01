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Постер сериала Последний бронепоезд
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Киноафиша Сериалы Последний бронепоезд

Последний бронепоезд (2006 - 2006)

Poslednij bronepoezd 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Российский мини-сериал «Последний бронепоезд» отчасти основан на реальных событиях, которые произошли в августе 1941 года. Один из стратегических объектов, особо важный мост для соединений Красной Армии, захвачен фашистскими войсками. Район полностью оцеплен, нет никакой возможности отбить его без весомых потерь. Советским командованием принимается решение пригнать в место назначения мощный бронепоезд, о котором не проходили сведения в радиоэфире, следовательно, врагу о нем не должно быть известно. Однако немецкий диверсант под личиной советского лейтенанта препятствует отправлению, что сильно мешает операции. Но вражеский лазутчик не учел всех тонкостей задания, в результате чего упустил из виду нескольких рядовых, машиниста и медсестру, которые укрылись в вагоне во время боя. Один из солдат, разжалованный до рядового бывший генерал-майор Романов берет командование над импровизированным отрядом в свои руки. Теперь цель выживших – во что бы то ни стало привести бронепоезд к цели.

В ролях
В ролях
Андрей Панин
Андрей Панин
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Марина Александрова
Марина Александрова
Иван Кокорин
Иван Кокорин
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Сезоны
Последний бронепоезд - Сезон 1 Сезон 1
2006, 4 эпизода
 
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