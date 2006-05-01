Российский мини-сериал «Последний бронепоезд» отчасти основан на реальных событиях, которые произошли в августе 1941 года. Один из стратегических объектов, особо важный мост для соединений Красной Армии, захвачен фашистскими войсками. Район полностью оцеплен, нет никакой возможности отбить его без весомых потерь. Советским командованием принимается решение пригнать в место назначения мощный бронепоезд, о котором не проходили сведения в радиоэфире, следовательно, врагу о нем не должно быть известно. Однако немецкий диверсант под личиной советского лейтенанта препятствует отправлению, что сильно мешает операции. Но вражеский лазутчик не учел всех тонкостей задания, в результате чего упустил из виду нескольких рядовых, машиниста и медсестру, которые укрылись в вагоне во время боя. Один из солдат, разжалованный до рядового бывший генерал-майор Романов берет командование над импровизированным отрядом в свои руки. Теперь цель выживших – во что бы то ни стало привести бронепоезд к цели.