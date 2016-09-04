Остросюжетный триллер о невиновном программисте, попавшем в колонию строгого режима. Молодой петербургский программист становится жертвой заговора и попадает в тюрьму. На справедливость рассчитывать не стоит — поэтому парень готовит план побега. В погоню за ним пускается капитан полиции, с которым программист связан неким общим прошлым. Вместе им предстоит защитить друг друга от таинственных высших сил, заказавшим их убийства. Главные роли в этом остросюжетном сериале сыграли Павел Прилучный и Денис Шведов.

