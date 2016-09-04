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Киноафиша Сериалы Беги!

Беги! (2016 - 2016)

Беги! 16+
Год выпуска 2016
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут
О чем сериал

Остросюжетный триллер о невиновном программисте, попавшем в колонию строгого режима. Молодой петербургский программист становится жертвой заговора и попадает в тюрьму. На справедливость рассчитывать не стоит — поэтому парень готовит план побега. В погоню за ним пускается капитан полиции, с которым программист связан неким общим прошлым. Вместе им предстоит защитить друг друга от таинственных высших сил, заказавшим их убийства. Главные роли в этом остросюжетном сериале сыграли Павел Прилучный и Денис Шведов.
 

В ролях
В ролях
Иван Жидков
Иван Жидков
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Светлана Смирнова-Марцинкевич
Денис Шведов
Денис Шведов
Владимир Крылов
Владимир Крылов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Беги! - Сезон 1 Сезон 1
2016, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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