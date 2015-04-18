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Постер к сериалу Семья маньяка Беляева
Постер к сериалу Семья маньяка Беляева
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Киноафиша Сериалы Семья маньяка Беляева

Семья маньяка Беляева (2015 - 2015)

Семья маньяка Беляева 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты
О чем сериал

В центре событий оказывается супружеская чета Беляевых. Кирилл и Аня долгие годы живут в мире и любви и растят двоих детей. Все меняется, когда тихий провинциальный городок, где живет семья Беляевых, сотрясает серия жестоких убийств. Полицейские долгое время не могут выйти на след преступника, но наконец их труды увенчались успехом. Главным подозреваемым оказывается... тихий примерный семьянин Кирилл Беляев. Все улики свидетельствуют против него, и алиби на момент преступления он так же не имеет.

В ролях
В ролях
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Валентина Ляпина
Валентина Ляпина
Александр Никольский
Александр Никольский
Александр Дьяченко
Александр Дьяченко
Ксения Щербакова
Ксения Щербакова
Александр Силаев
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Семья маньяка Беляева - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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