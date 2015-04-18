В центре событий оказывается супружеская чета Беляевых. Кирилл и Аня долгие годы живут в мире и любви и растят двоих детей. Все меняется, когда тихий провинциальный городок, где живет семья Беляевых, сотрясает серия жестоких убийств. Полицейские долгое время не могут выйти на след преступника, но наконец их труды увенчались успехом. Главным подозреваемым оказывается... тихий примерный семьянин Кирилл Беляев. Все улики свидетельствуют против него, и алиби на момент преступления он так же не имеет.