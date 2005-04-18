Действие криминального сериала "Охота на асфальте" происходит в России начала двухтысячных годов, когда разгул преступности на дорогах страны начинает выходить из-под контроля милиции. Криминальный авторитет по кличке Мирон терроризирует автострады, совершая налеты на дальнобойщиков. Милиция долгое время не может выйти на след банды Мирона, потому что отсутствуют улики. Преступники очень умело заметают слеты, уничтожая все на своем пути. Милицейское командование принимает решение идти на крайние меры, путем так называемой "ловли на живца". К участию в операции привлекаются опытные офицеры - Константин Савин, Николай Земцов и Ольга Будникова. Мужчины будут изображать водителей-дальнобойщиков, а Ольга примерит на себя роль придорожной проститутки. Первые этапы операции не приносят успеха, однако спустя некото