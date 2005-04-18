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Постер сериала Охота на асфальте
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Киноафиша Сериалы Охота на асфальте

Охота на асфальте (2005 - 2005)

Okhota na asfalte 18+
Год выпуска 2005
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Действие криминального сериала "Охота на асфальте" происходит в России начала двухтысячных годов, когда разгул преступности на дорогах страны начинает выходить из-под контроля милиции. Криминальный авторитет по кличке Мирон терроризирует автострады, совершая налеты на дальнобойщиков. Милиция долгое время не может выйти на след банды Мирона, потому что отсутствуют улики. Преступники очень умело заметают слеты, уничтожая все на своем пути. Милицейское командование принимает решение идти на крайние меры, путем так называемой "ловли на живца". К участию в операции привлекаются опытные офицеры - Константин Савин, Николай Земцов и Ольга Будникова. Мужчины будут изображать водителей-дальнобойщиков, а Ольга примерит на себя роль придорожной проститутки. Первые этапы операции не приносят успеха, однако спустя некото

В ролях
В ролях
Александр Баширов
Александр Баширов
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Екатерина Редникова
Екатерина Редникова
Анжелина Карелина
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Владимир Яглыч
Владимир Яглыч
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Сезоны
Охота на асфальте - Сезон 1 Сезон 1
2005, 8 эпизодов
 
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