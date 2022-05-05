Меню
Кеннет Уэлш
Киноафиша Персоны Кеннет Уэлш

Дата рождения
30 марта 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
5 мая 2022
Карьера
Актер

Популярные фильмы

Твин Пикс 8.2
Твин Пикс (1990)
Легенды осени 7.7
Легенды осени (1994)
Чудо/Мираж на льду 7.5
Чудо/Мираж на льду (2004)

Фильмография Кеннет Уэлш

Жанр
Год
Все 14 Фильмы 13 Сериалы 1 Актер 14
Тайна поместья Кэмптон 3.5
Тайна поместья Кэмптон Campton Manor
ужасы, детектив, триллер 2024, Канада
Посредник 5.8
Посредник The Middle Man
комедия, драма 2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
Пробуждение Зодиака 4.8
Пробуждение Зодиака Awakening the Zodiac
ужасы, триллер, детектив 2017, Канада
Черные метки 6.1
Черные метки The Art of the Steal
комедия 2013, Канада
Берег реки 5.1
Берег реки The Riverbank
детектив 2012, Канада
Спасение мертвецов 5.1
Спасение мертвецов Survival of the Dead
ужасы 2009, США
Обожание 6.3
Обожание Adoration
драма 2008, Канада
В одну сторону 6.8
В одну сторону One Way
триллер, драма, криминал 2007, Германия
Кровь за кровь 7
Кровь за кровь Four Brothers
боевик, драма, криминал 2005, США
Шесть демонов Эмили Роуз 7.3
Шесть демонов Эмили Роуз The Exorcism of Emily Rose
ужасы, драма, триллер 2005, США
Рецензия
Туман 5.1
Туман The Fog
триллер, ужасы, боевик, мистика 2005, США
Рецензия
Чудо/Мираж на льду 7.5
Чудо/Мираж на льду Miracle
драма, исторический 2004, США
Легенды осени 7.7
Легенды осени Legends Of The Fall
драма, военный, вестерн 1994, США
Твин Пикс 8.2
Твин Пикс
драма, криминал, мистика 1990, США
