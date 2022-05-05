Меню
О персоне
Фильмография
Кеннет Уэлш
Kenneth Welsh
Кеннет Уэлш
Кеннет Уэлш
Kenneth Welsh
Дата рождения
30 марта 1942
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
5 мая 2022
Карьера
Актер
Популярные фильмы
8.2
Твин Пикс
(1990)
7.7
Легенды осени
(1994)
7.5
Чудо/Мираж на льду
(2004)
Фильмография Кеннет Уэлш
Актер
14
3.5
Тайна поместья Кэмптон
Campton Manor
ужасы, детектив, триллер
2024, Канада
5.8
Посредник
The Middle Man
комедия, драма
2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
4.8
Пробуждение Зодиака
Awakening the Zodiac
ужасы, триллер, детектив
2017, Канада
6.1
Черные метки
The Art of the Steal
комедия
2013, Канада
Смотреть трейлер
5.1
Берег реки
The Riverbank
детектив
2012, Канада
5.1
Спасение мертвецов
Survival of the Dead
ужасы
2009, США
Смотреть трейлер
6.3
Обожание
Adoration
драма
2008, Канада
6.8
В одну сторону
One Way
триллер, драма, криминал
2007, Германия
7
Кровь за кровь
Four Brothers
боевик, драма, криминал
2005, США
7.3
Шесть демонов Эмили Роуз
The Exorcism of Emily Rose
ужасы, драма, триллер
2005, США
Рецензия
5.1
Туман
The Fog
триллер, ужасы, боевик, мистика
2005, США
Рецензия
7.5
Чудо/Мираж на льду
Miracle
драма, исторический
2004, США
7.7
Легенды осени
Legends Of The Fall
драма, военный, вестерн
1994, США
8.2
Твин Пикс
драма, криминал, мистика
1990, США
