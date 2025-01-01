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Свадьба Кречинского
Билеты от 1800₽
Киноафиша Свадьба Кречинского

Спектакль Свадьба Кречинского

Постановка
Театр на Трубной 18+
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Дмитрий Астрахан ставит Сухово-Кобылина

Чем движет человек, решившийся на обман и предательство? Этот вопрос два века назад исследовал А. Сухово-Кобылин в трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина».

Афера глазами режиссера
Дмитрий Астрахан в своей постановке сосредотачивается на первой части трилогии, раскрывая облик Михаила Кречинского — авантюриста, игрока и мошенника.

Мир без чувств
Главный герой живет в мире, где нет места чувствам и эмпатии. Здесь царят холодный расчет, азарт и предательство.

Испытание любовью
Судьба дает Кречинскому шанс на изменение: встреча с чистой и искренней Лидочкой становится для него проверкой на способность любить и меняться.

Вопрос без ответа
Использует ли герой возможность стать лучше? Ответ предстоит найти зрителям, наблюдая за драматической борьбой между холодным расчетом и искренними чувствами.

Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Александр Мохов
Александр Мохов
Родион Вьюшкин
Андрей Карако
Андрей Карако

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
8 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
7 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского Свадьба Кречинского

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