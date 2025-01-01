Спектакль Свадьба Кречинского

Дмитрий Астрахан ставит Сухово-Кобылина

Чем движет человек, решившийся на обман и предательство? Этот вопрос два века назад исследовал А. Сухово-Кобылин в трилогии «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина».

Афера глазами режиссера

Дмитрий Астрахан в своей постановке сосредотачивается на первой части трилогии, раскрывая облик Михаила Кречинского — авантюриста, игрока и мошенника.

Мир без чувств

Главный герой живет в мире, где нет места чувствам и эмпатии. Здесь царят холодный расчет, азарт и предательство.

Испытание любовью

Судьба дает Кречинскому шанс на изменение: встреча с чистой и искренней Лидочкой становится для него проверкой на способность любить и меняться.

Вопрос без ответа

Использует ли герой возможность стать лучше? Ответ предстоит найти зрителям, наблюдая за драматической борьбой между холодным расчетом и искренними чувствами.