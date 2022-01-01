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Киноафиша Сериалы Заполярный вальс
Заполярный вальс (2022 - …) Заполярный вальс
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Героиня мелодраматического сериала «Заполярный вальс» – талантливый столичный хирург и просто красивая женщина Алена Белькова. Когда ей изменяет «перспективный» жених, от нее отворачивается отец, а карьера рушится, Алена разочаровывается в своей привычной жизни и отказывается от прошлого. Она уезжает в маленький родной город на Крайнем Севере России, за Полярным кругом, и устраивается обычным врачом в местную больницу. Получится ли у девушки справиться с воспоминаниями и вдохнуть в это место новую жизнь?

В ролях Персонажи
В ролях
В ролях
Олег Фомин
Олег Фомин
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Александр Тютин
Александр Тютин
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Кадры из сериала
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