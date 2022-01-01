Героиня мелодраматического сериала «Заполярный вальс» – талантливый столичный хирург и просто красивая женщина Алена Белькова. Когда ей изменяет «перспективный» жених, от нее отворачивается отец, а карьера рушится, Алена разочаровывается в своей привычной жизни и отказывается от прошлого. Она уезжает в маленький родной город на Крайнем Севере России, за Полярным кругом, и устраивается обычным врачом в местную больницу. Получится ли у девушки справиться с воспоминаниями и вдохнуть в это место новую жизнь?