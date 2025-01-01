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Марийские сказки
Марийские сказки
Mariyskie skazki
Напомним о выходе в прокат
семейный
фэнтези
Страна
Россия
Год выпуска
2025
Производство
IRI, Shabliy
Другие названия
Mariyskie skazki, Марийские сказки
Режиссер
Денис Шаблий
В ролях
Олег Тактаров
Ирина Темичева
Никита Паршин
Вадим Андреев
Роман Попов
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.2
Оцените
15
голосов
8.2
IMDb
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