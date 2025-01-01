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У каждого свои недостатки
Билеты от 1500₽
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Спектакль У каждого свои недостатки

12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Комедия о любви по пьесе Саймона Уильямса

Приглашаем вас на спектакль по пьесе Саймона Уильямса «Nobody’s Perfect» в переводе Сергея Каменкова-Павлова. Эта комедия заставляет задуматься: как часто мы стараемся казаться лучше, чем есть на самом деле, чтобы угодить другим?

Сюжет

Главный герой — отец-одиночка, который пытается справиться с трудностями жизни: у него на руках своенравная дочь-подросток и пенсионер, отец, которого не хотят видеть даже в пансионате для престарелых. Работа у Леонарда вполне земная, но он мечтает стать писателем. Написав роман, который никому не интересен, он решает изменить подход и пишет под женским псевдонимом. И вдруг его роман признают выдающимся, он выигрывает конкурс, и награда уже на подходе! Но как же выйти из ситуации, когда автор — женщина?

На помощь ему приходят находчивость, удача и, конечно, незадачливые родственники. В центре сюжета, как всегда, будет ЛЮБОВЬ!

Особенности спектакля

Комедия наполнена легкостью, необузданной фантазией и тонким юмором. Она заставляет зрителя таять от нежности к персонажам, простым, человечным и очень настоящим.

Не пропустите эту увлекательную историю о любви и жизненных недостатках!

Режиссер
Валерий Гаркалин
Валерий Гаркалин
В ролях
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Анна Якунина
Анна Якунина
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Валерия Бурдужа
Валерия Бурдужа
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 октября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽
Нижний Новгород, 22 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1800 ₽
Казань, 24 декабря
Культурно-спортивный комплекс «Уникс» Казань, Профессора Нужина, 2
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

У каждого свои недостатки У каждого свои недостатки У каждого свои недостатки У каждого свои недостатки У каждого свои недостатки У каждого свои недостатки

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