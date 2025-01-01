Спектакль У каждого свои недостатки

Комедия о любви по пьесе Саймона Уильямса

Приглашаем вас на спектакль по пьесе Саймона Уильямса «Nobody’s Perfect» в переводе Сергея Каменкова-Павлова. Эта комедия заставляет задуматься: как часто мы стараемся казаться лучше, чем есть на самом деле, чтобы угодить другим?

Сюжет

Главный герой — отец-одиночка, который пытается справиться с трудностями жизни: у него на руках своенравная дочь-подросток и пенсионер, отец, которого не хотят видеть даже в пансионате для престарелых. Работа у Леонарда вполне земная, но он мечтает стать писателем. Написав роман, который никому не интересен, он решает изменить подход и пишет под женским псевдонимом. И вдруг его роман признают выдающимся, он выигрывает конкурс, и награда уже на подходе! Но как же выйти из ситуации, когда автор — женщина?

На помощь ему приходят находчивость, удача и, конечно, незадачливые родственники. В центре сюжета, как всегда, будет ЛЮБОВЬ!

Особенности спектакля

Комедия наполнена легкостью, необузданной фантазией и тонким юмором. Она заставляет зрителя таять от нежности к персонажам, простым, человечным и очень настоящим.

Не пропустите эту увлекательную историю о любви и жизненных недостатках!