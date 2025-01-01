Спектакль Тетка Чарлея

История любви и безумных превращений

«Тётка Чарлея» — комедия, в которой скрывается глубокая история о любви, шансах и упущенных возможностях. Вдохновленная классической пьесой, спектакль погружает зрителей в мир студентов Оксфорда — Чарли и Джека, которые решают обмануть своих возлюбленных, притворившись женщинами. Они просят друга стать тётей Чарли из Бразилии, чтобы произвести на девушек хорошее впечатление. Но что будет, когда в их жизнь ворвется настоящая Донна Люция?

За шутками скрывается любовь

Хотя комедия полна забавных ситуаций и неожиданных поворотов, в центре сюжета лежит важный вопрос: как страшно упустить любовь и сожалеть об этом спустя годы. Если судьба даст вам второй шанс, не будет ли слишком поздно?

Составы артистов

Спектакль наполнен яркими исполнителями. Среди них:

4 декабря: Джульетта Шабанова, Вадим Колганов, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус, Никита Плахотнюк, Инна Дарие, Елизавета Карякина, Екатерина Олькина

29 декабря: Татьяна Веденеева, Вадим Андреев, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус, Никита Плахотнюк, Инна Дарие, Ольга Грудяева, Екатерина Олькина

30 декабря: Татьяна Веденеева, Вадим Андреев, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус, Никита Плахотнюк, Инна Дарие, Ольга Грудяева, Анастасия Сангау

31 декабря: Джульетта Шабанова, Вадим Колганов, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус, Никита Плахотнюк, Инна Дарие, Елизавета Карякина, Анастасия Сангау

Удивительный спектакль

«Тётка Чарлея» — это не только комедия, но и размышления о том, как важно вовремя сказать то, что лежит на сердце.