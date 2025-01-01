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Тетка Чарлея
Билеты от 1800₽
Киноафиша Тетка Чарлея

Спектакль Тетка Чарлея

Постановка
Театр на Трубной 18+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

История любви и безумных превращений

«Тётка Чарлея» — комедия, в которой скрывается глубокая история о любви, шансах и упущенных возможностях. Вдохновленная классической пьесой, спектакль погружает зрителей в мир студентов Оксфорда — Чарли и Джека, которые решают обмануть своих возлюбленных, притворившись женщинами. Они просят друга стать тётей Чарли из Бразилии, чтобы произвести на девушек хорошее впечатление. Но что будет, когда в их жизнь ворвется настоящая Донна Люция?

За шутками скрывается любовь

Хотя комедия полна забавных ситуаций и неожиданных поворотов, в центре сюжета лежит важный вопрос: как страшно упустить любовь и сожалеть об этом спустя годы. Если судьба даст вам второй шанс, не будет ли слишком поздно?

Составы артистов

Спектакль наполнен яркими исполнителями. Среди них:

  • 4 декабря: Джульетта Шабанова, Вадим Колганов, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус, Никита Плахотнюк, Инна Дарие, Елизавета Карякина, Екатерина Олькина
  • 29 декабря: Татьяна Веденеева, Вадим Андреев, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус, Никита Плахотнюк, Инна Дарие, Ольга Грудяева, Екатерина Олькина
  • 30 декабря: Татьяна Веденеева, Вадим Андреев, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус, Никита Плахотнюк, Инна Дарие, Ольга Грудяева, Анастасия Сангау
  • 31 декабря: Джульетта Шабанова, Вадим Колганов, Александр Овчинников, Иван Мамонов, Анатолий Шалухин, Александр Сеппиус, Никита Плахотнюк, Инна Дарие, Елизавета Карякина, Анастасия Сангау

Удивительный спектакль

«Тётка Чарлея» — это не только комедия, но и размышления о том, как важно вовремя сказать то, что лежит на сердце.

Режиссер
Дмитрий Астрахан
Дмитрий Астрахан
В ролях
Татьяна Веденеева
Татьяна Веденеева
Вадим Колганов
Вадим Колганов
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Александр Овчинников
Александр Овчинников

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 сентября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
9 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
26 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
27 октября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽
19 ноября
Театр на Трубной Москва, Неглинная, 29, стр. 1
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея Тетка Чарлея

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