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Постер сериала Небеса подождут
Постер сериала Небеса подождут
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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2 постера
Киноафиша Сериалы Небеса подождут

Небеса подождут (2017 - 2017)

Nebesa podozhdut 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 12 часов 48 минут

О чем сериал

Юрий Мазуров и Сергей Воробьёв владеют успешным бизнесом. Они с детства - не разлей вода, и так много вместе прошли. Но даже столь крепкая дружба не выдерживает испытания алчностью. Юрий убивает Сергея, желая завладеть его долей в бизнесе. Однако Сергей, боец по натуре, не желает легко расставаться с жизнью. Попав на небо, он уговаривает диспетчера небесной канцелярии вернуть себя в мир людей. Ведь там осталась его беременная подруга Света, владеющая миноритарным пакетом в компании. Без её доли Мазуров не достигнет своей цели. Сергей возвращается на землю в теле неудачливого самоубийцы Хорькова, чтобы защитить Свету и попутно прожить ещё одну, пусть небольшую, но крайне насыщенную жизнь.

В ролях
В ролях
Александр Робак
Александр Робак
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Анатолий Кот
Анатолий Кот
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Илья Иосифов
Илья Иосифов
Антон Кукушкин
Антон Кукушкин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Сезоны
Небеса подождут - Сезон 1 Сезон 1
2017, 16 эпизодов
 
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