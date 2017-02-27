Юрий Мазуров и Сергей Воробьёв владеют успешным бизнесом. Они с детства - не разлей вода, и так много вместе прошли. Но даже столь крепкая дружба не выдерживает испытания алчностью. Юрий убивает Сергея, желая завладеть его долей в бизнесе. Однако Сергей, боец по натуре, не желает легко расставаться с жизнью. Попав на небо, он уговаривает диспетчера небесной канцелярии вернуть себя в мир людей. Ведь там осталась его беременная подруга Света, владеющая миноритарным пакетом в компании. Без её доли Мазуров не достигнет своей цели. Сергей возвращается на землю в теле неудачливого самоубийцы Хорькова, чтобы защитить Свету и попутно прожить ещё одну, пусть небольшую, но крайне насыщенную жизнь.