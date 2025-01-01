Турецкий сериал снят по мотивам произведения Эмиля Золя «Дамское счастье». Это история об отношениях небогатой русской девушки Нины и Руслана, мачо и хозяина самого известного в Анталии магазина женской одежды и аксессуаров «Близкое счастье». Молодой и привлекательный предприниматель Руслан Адамов пользуется популярностью среди представительниц прекрасного пола. Но после гибели супруги он ударился в работу и воспитание сына, предпочитая не заводить серьезные отношения. Все меняется с появлением в его жизни Нины...