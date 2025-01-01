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Киноафиша Сериалы Близкое счастье

Близкое счастье (2024 - …)

Blizkoe schaste 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция/Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION

О чем сериал

Турецкий сериал снят по мотивам произведения Эмиля Золя «Дамское счастье». Это история об отношениях небогатой русской девушки Нины и Руслана, мачо и хозяина самого известного в Анталии магазина женской одежды и аксессуаров «Близкое счастье». Молодой и привлекательный предприниматель Руслан Адамов пользуется популярностью среди представительниц прекрасного пола. Но после гибели супруги он ударился в работу и воспитание сына, предпочитая не заводить серьезные отношения. Все меняется с появлением в его жизни Нины...

В ролях
В ролях
Вадим Андреев
Вадим Андреев
Михаил Кремер
Михаил Кремер
Алина Воскресенская
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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Новости о сериале
Начались съемки сериала с турецким колоритом «Близкое счастье» на основе романа Эмиля Золя
Начались съемки сериала с турецким колоритом «Близкое счастье» на основе романа Эмиля Золя
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