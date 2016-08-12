Диггеры
– Ночное метро. Несколько минут до закрытия. Последний поезд на полном ходу пролетает мимо конечной станции, увозя в темноту туннеля ничего не понимающих пассажиров. Официальные власти засекречивают информацию о бесследно исчезнувших людях. Через несколько дней, на поиски пропавших отправляются их друзья. Им предстоит вспомнить все жуткие городские легенды, которыми окутано московское подземелье.... И узнать, что реальность может быть намного страшнее…
Я готов взяться за сьемки шедевра Диггеры-2.
Бюджет 250 тыс рублей :
1) Зарплата актеров - 100 тыс рублей. ( 10 узбеков с Казанского вокзала Х 10 тыс.руб)
2) Аренда камеры и оборудования на сутки - 50 тыс.рублей.
3) Взятка сотруднику Метрополитена (ночному обходчику путей ) , чтоб пустил поснимать - 50 тыс. рублей.
4) Красная краска - 10 тыс рублей ( 2 ведра)
5) Говяжьи внутренности на рынке ( печень,почки ,легкие) - 3 кг - 1000 руб
6) Костюм главного "чудища" в аренду - 9000 ( 4500х 2 шт)
7) Сценаристу (т.е МНЕ) - 30 000 руб
ЖДУ СПОНСОРОВ!!!)))
17 августа 2016 11:23
Нетривиальный и своеобразный фильм, удачно развивающий идеи Гоголя и Стругацких, а также продолжающий эстетические и смысловые традиции, идущие от фильмов "Метро" и "Путевой обходчик".
Второе название фильма "Диггеры" звучит так: "Я шагаю под Москвой". В фильме "Я шагаю по Москве" подземку энергично развивали, а в фильме "Я шагаю под Москвой ( Диггеры)" подземка уже достаточно развита.
В фильме имеется внятный поучительный подтекст: не мечтай о недобром, ибо оно явится. "Диггеры" не уступает "Пиковой даме" и несколько превосходит "Маршрут построен", так как в "Диггерах" использование опостылевших зарубежных клише сведено к минимуму.
