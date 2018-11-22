Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Год культуры
Постер к сериалу Год культуры
Рейтинги
мало голосов
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Год культуры
Год культуры (2018 - …) Год культуры 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Premier
Телеканал ТНТ
Продолжительность 15 часов 0 минут
О чем сериал

В сериале «Год культуры» столичный чиновник отправляется в сельскую местность, дабы решить местные проблемы и поднять провинцию с колен. Директор ТНТ Роман Петренко назвал проект маленьким вкладом канала в борьбу с коррупцией в России. В сериале заметен контраст между роскошью столицы и бедностью провинциального города. «Год культуры» еще во время съемок окрестили одним из самых ожидаемых сериалов 2018 года. Чиновника Сычева играет Федор Бондарчук, под которого и писали изначально главного героя. 

Год культуры - трейлер второго сезона
Год культуры
трейлер второго сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук Виктор Михайлович Сычёв
Александр Лыков
Александр Лыков
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо Светлана Станиславовна Нестерова
Александр Яценко
Александр Яценко
Александр Обласов
Александр Обласов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Год культуры - Сезон 1 Сезон 1
2018, 20 эпизодов
 
Год культуры - Сезон 2 Сезон 2
2022, 16 эпизодов
 
Новости о сериале
Где снимали сериал «Год культуры»?
Где снимали сериал «Год культуры»?
Кадры из сериала
Интересные факты

В каком году вышел сериал?

Премьера первого сезона состоялась 22 ноября 2018 года. Сезон состоял из 20 серий.

Сколько сезонов снято на данный момент?

Сериал на данный момент состоит из двух сезонов. Второй сезон полностью закончится 17 марта 2022 года.

Кто снялся в главных ролях?

Актерами первого плана в сериале являются Ана Гевара, Росио Лил, Вики Арайко, Эндрю Лелэнд Роджерс, Мартин Альтомаро.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

18+

Еще...
Знаете что-то интересное о сериале или нашли неточность? Сообщите нам
Related video
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Приложение киноафиши