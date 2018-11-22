В сериале «Год культуры» столичный чиновник отправляется в сельскую местность, дабы решить местные проблемы и поднять провинцию с колен. Директор ТНТ Роман Петренко назвал проект маленьким вкладом канала в борьбу с коррупцией в России. В сериале заметен контраст между роскошью столицы и бедностью провинциального города. «Год культуры» еще во время съемок окрестили одним из самых ожидаемых сериалов 2018 года. Чиновника Сычева играет Федор Бондарчук, под которого и писали изначально главного героя.
В каком году вышел сериал?
Премьера первого сезона состоялась 22 ноября 2018 года. Сезон состоял из 20 серий.
Сколько сезонов снято на данный момент?
Сериал на данный момент состоит из двух сезонов. Второй сезон полностью закончится 17 марта 2022 года.
Кто снялся в главных ролях?
Актерами первого плана в сериале являются Ана Гевара, Росио Лил, Вики Арайко, Эндрю Лелэнд Роджерс, Мартин Альтомаро.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
18+