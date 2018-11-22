В сериале «Год культуры» столичный чиновник отправляется в сельскую местность, дабы решить местные проблемы и поднять провинцию с колен. Директор ТНТ Роман Петренко назвал проект маленьким вкладом канала в борьбу с коррупцией в России. В сериале заметен контраст между роскошью столицы и бедностью провинциального города. «Год культуры» еще во время съемок окрестили одним из самых ожидаемых сериалов 2018 года. Чиновника Сычева играет Федор Бондарчук, под которого и писали изначально главного героя.