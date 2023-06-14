Сквозь время
– В ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб оказываются на острове, который не значится на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу.
А озвучка, типа под америкосов что-ли закосили. Или думают, что это дерьмо будут смотреть по всему миру(((
Так и убивал время в телефоне.
Да, давно я не припомню такой гадости. Испорченное настроение, вот моя оценка фильма.
- самую нелепую игру актёров;
- самые убогие спецэфееты;
- самый скучный и непонятный сценарий;
- самая нелепая попытка пародировать американский стиль;
- самые тухлые шутки.
А вообще, это первый раз, когда захотелось вернуть деньги у кинотеатра. Действительно, этот фильм произвёл вречатление навсегда.
Те, кто пишет проплаченные положительные отзывы, вами надо бы заняться на уровне законодательсьва. Это близко к понятию мошенничества.
Это должен быть мультфильм 0+
Диалоги вообще как в детском саду.
Мотивация героев не понятна: зачем, почему? А просто так! От балды...
В общем, отвратительно.
Хотя актёры и играют неплохо, но этот сюжет 0+ ничего не спасает!
Радует только саундтрек и звукорежессура - вот тут люди постарались, вот это качественно.
Итог: выкинутые на ветер время и деньги! Не советую идти никому.
Поздравляю
Снято всё очень красиво, правдоподобно. Сюжет неплохой, актеры прекрасные.
Не понравилась, что артикуляция у актеров явно иностранная, хотя озвучка была русская, 1986 год содержит все признаки годов 50-60-х (музыка, одежда, вещи, даже архитектура бункеров), "детская" песенка из "Изумрудного города" - тоже из американского, а не советского мультика,
Непонятна сцена отправления отца в командировку. Где она происходит? Явно даже не в Москве. В 1986 году была холодная война. Американские ученые туда-сюда не шастали.
Виктор Добронравов украсил фильм своим живым характером. В целом актеры выглядели все как иностранцы. Тина как кукла вообще. Да и мать Роби тоже пустышка.
Холодный отстраненный фильм. Не душевный.
Нет исторической правды в деталях. Фильм рассчитан на американского зрителя.
Второй раз смотреть не захочется.
Начало муторное и сложное к восприятию - непонятно, где находятся главные герои. Ближе к середине фильма начинаешь вникать в сюжет и становится уже более интересно. В картине, благодаря новому виду энергии, созданной главным персонажем и его отцом, пересекаются настоящее, прошлое и будущее. Но позже выясняется, что эта самая энергия, может привести к апокалипсису и вымиранию людей. Но легко уничтожить колбу с энергией не выходит, на её защиту встаёт брат главного героя, начиная убивать неугодных.
Напряжение фильму придают зрелищные спецэффекты войны будущего и шикарная фоновая музыка. Но есть и минус, что в отечественном фильме персонажей зовут западными, не русскими именами. За это снижаю баллы, так же за вступление. Итого, моя оценка: 8 из 10. 👍
