Сквозь время - трейлер
Киноафиша Трейлеры Сквозь время. Трейлер

Сквозь время. Трейлер

Дата публикации: 6 июня 2023
Сквозь время – В ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб оказываются на острове, который не значится на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу.
Pet Joy 14 июня 2023, 06:35
Оценка
После 20 минут моего просмотра этого шедевра... Название фильма должно быть "УВЫ"... Недофильм с сюжетом настолько избитым и предсказуемым. Как можно это снимать? Такое выходило за рубежом лет 25 назад и не катировалось ни где, кроме как на территории нашей необьятной. Верх идиотизма-актеры, говорящие на английском языке в фильме, и наложившие свой же голос при русском дубляже . Смотриться комично и нелепо. Не советую никому никогда незачем
14 июня 2023, 06:35 Ответить
Человек 15 июня 2023, 16:56
Оценка
Что курили сценаристы этого "шедевра"?🤯 Сюжет фильма слишком запутанный и нескладный.🤪Как можно было придумать настолько скучный и неинтересный фильм?🤮 Фильм длится всего 1ч 45 минут, но кажется как будто 3 часа!🤬 В Общем, типичное, снятое за 3 копейки российское 💩.
15 июня 2023, 16:56 Ответить
Pavel.Rashchupkin 15 июня 2023, 20:14
Оценка
Скажу прямо,редкостная ерунда.Не ходите,и не тратьте денег,на этот киношлак.Обычный распил бюджетных денег.За съемки таких шедевров,нужно начать привлекать к уголовной ответственности.Что-бы не повадно было,держать Русских людей за идиотов!
15 июня 2023, 20:14 Ответить
User 16 июня 2023, 02:31
Оценка
Очень крутые спецэффекты, графика, актеры отыграли на ура! Рекомендую сходить в кино, на уровне Голливуда, но слабая режиссура
16 июня 2023, 02:31 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 10:03
в ответ на сообщение User от 16 июня 2023, 02:31
Здравствуйте! Спасибо за отзыв! Рады, что фильм вам понравился!
16 июня 2023, 10:03 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 10:04
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 15 июня 2023, 20:14
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
16 июня 2023, 10:04 Ответить
Сергей Малашенко 16 июня 2023, 10:11
в ответ на сообщение Pavel.Rashchupkin от 15 июня 2023, 20:14
Оценка
Вы знаете, Павел, тоже самое я сказал на выходе из зала работнику ДК, что уголовка плачет по создателям таких никчёмный фильмов. Он со мной согласился.
А озвучка, типа под америкосов что-ли закосили. Или думают, что это дерьмо будут смотреть по всему миру(((
16 июня 2023, 10:11 Ответить
Сергей Малашенко 16 июня 2023, 10:16
Оценка
На этом "шедевре" я придремал, хотел уйти раньше, жена говорит давай досидим.
Так и убивал время в телефоне.
Да, давно я не припомню такой гадости. Испорченное настроение, вот моя оценка фильма.
16 июня 2023, 10:16 Ответить
Полина Фокина 16 июня 2023, 13:51
Оценка
Фильм из тех, которые реально впечатляют. Авторы проделали серьезную работу в плане сценария, визуального стиля и саундтрека, и в целом порадовали поклонников фантастики, к которым причисляю себя и я, увлекательным зрелищем с качественными спецэффектами и детально продуманным, логичным сюжетом.
16 июня 2023, 13:51 Ответить
mikhail43624chernobai1994 16 июня 2023, 15:11
Оценка
Рад, что сходил на «Сквозь время» в кино, потому что это реально стоящая фантастика. Сейчас таких фильмов практически не снимают. Здесь имеются интересные научные теории, смелые сюжетные откровения и сильная мораль.
16 июня 2023, 15:11 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 18:41
в ответ на сообщение mikhail43624chernobai1994 от 16 июня 2023, 15:11
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился! Спасибо, что поделились мнением 😊
16 июня 2023, 18:41 Ответить
Киноафиша.инфо 16 июня 2023, 18:59
в ответ на сообщение Полина Фокина от 16 июня 2023, 13:51
Здравствуйте! Рады, что фильм вам понравился! Спасибо, что поделились мнением 😊
16 июня 2023, 18:59 Ответить
User 16 июня 2023, 21:52
Оценка
Фильм неплохой , если еще брать в расчет что снимали наши
16 июня 2023, 21:52 Ответить
Андрей Лютин 17 июня 2023, 08:21
Оценка
Фильм порадовал. Главный герой в исполнении Виктора Добронравова получился убедительным. Он верит в свою цель и идет ради нее до конца. Но также мне понравился и Егор Бероев. Его роль неоднозначная и очень интересная. Да и сам фильм в целом интригует и заставляет без отрыва следить за происходящим на экране зрелищем.
17 июня 2023, 08:21 Ответить
Ты-Знаешь Кто-Это 17 июня 2023, 13:21
Д-дерьмо, не вздумайте идти
17 июня 2023, 13:21 Ответить
Киноафиша.инфо 17 июня 2023, 15:17
в ответ на сообщение Андрей Лютин от 17 июня 2023, 08:21
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
17 июня 2023, 15:17 Ответить
Юра Черников 18 июня 2023, 07:22
Оценка
Мне не понравился
18 июня 2023, 07:22 Ответить
Киноафиша.инфо 18 июня 2023, 12:13
в ответ на сообщение Юра Черников от 18 июня 2023, 07:22
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
18 июня 2023, 12:13 Ответить
Comon 21 июня 2023, 08:08
Оценка
Полная бредятина
21 июня 2023, 08:08 Ответить
r01 21 июня 2023, 10:30
Оценка
Этот фильм взял бы призы за:
- самую нелепую игру актёров;
- самые убогие спецэфееты;
- самый скучный и непонятный сценарий;
- самая нелепая попытка пародировать американский стиль;
- самые тухлые шутки.
А вообще, это первый раз, когда захотелось вернуть деньги у кинотеатра. Действительно, этот фильм произвёл вречатление навсегда.
Те, кто пишет проплаченные положительные отзывы, вами надо бы заняться на уровне законодательсьва. Это близко к понятию мошенничества.
21 июня 2023, 10:30 Ответить
Киноафиша.инфо 21 июня 2023, 11:42
в ответ на сообщение Comon от 21 июня 2023, 08:08
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
21 июня 2023, 11:42 Ответить
Киноафиша.инфо 21 июня 2023, 11:42
в ответ на сообщение r01 от 21 июня 2023, 10:30
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо, что поделились мнением!
21 июня 2023, 11:42 Ответить
Юра Черников 21 июня 2023, 13:51
Оценка
Не понравился
21 июня 2023, 13:51 Ответить
Киноафиша.инфо 21 июня 2023, 17:20
в ответ на сообщение Юра Черников от 21 июня 2023, 13:51
Добрый день! Жаль, что фильм не оправдал ваших ожиданий! Спасибо, что поделились мнением!
21 июня 2023, 17:20 Ответить
polgreg14 22 июня 2023, 11:47
Оценка
Сюжет фильма - для трёх-пятилетних, и похож на мутный плохо сваренный кисель. С комками...

Это должен быть мультфильм 0+
Диалоги вообще как в детском саду.
Мотивация героев не понятна: зачем, почему? А просто так! От балды...

В общем, отвратительно.

Хотя актёры и играют неплохо, но этот сюжет 0+ ничего не спасает!

Радует только саундтрек и звукорежессура - вот тут люди постарались, вот это качественно.

Итог: выкинутые на ветер время и деньги! Не советую идти никому.
22 июня 2023, 11:47 Ответить
Киноафиша.инфо 22 июня 2023, 11:55
в ответ на сообщение polgreg14 от 22 июня 2023, 11:47
Здравствуйте! Спасибо за развернутый отзыв!
22 июня 2023, 11:55 Ответить
андрей шикин 23 июня 2023, 13:07
Полнейшее дерьмо и добавить нечего!
23 июня 2023, 13:07 Ответить
User 25 июня 2023, 08:53
Оценка
Вообще ничего не понятно, что кто и откуда
25 июня 2023, 08:53 Ответить
Киноафиша.инфо 25 июня 2023, 12:11
в ответ на сообщение User от 25 июня 2023, 08:53
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо, что поделились мнением!
25 июня 2023, 12:11 Ответить
old_falc 26 июня 2023, 18:53
Оценка
Бред, снятый для кого? Русский фильм с русскими актёрами, говорящими по английски, дублированный на русский язык.
Поздравляю
26 июня 2023, 18:53 Ответить
ekkbal299754 28 июня 2023, 17:19
Оценка
Очень глупый сюжет, что за бред....
28 июня 2023, 17:19 Ответить
Киноафиша.инфо 29 июня 2023, 11:25
в ответ на сообщение ekkbal299754 от 28 июня 2023, 17:19
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
29 июня 2023, 11:25 Ответить
Мария Рекова 4 июля 2023, 11:21
Оценка
Добротный фильм, снят по-голивудски, Но явно американизированный, хотя производство Россия
Снято всё очень красиво, правдоподобно. Сюжет неплохой, актеры прекрасные.

Не понравилась, что артикуляция у актеров явно иностранная, хотя озвучка была русская, 1986 год содержит все признаки годов 50-60-х (музыка, одежда, вещи, даже архитектура бункеров), "детская" песенка из "Изумрудного города" - тоже из американского, а не советского мультика,
Непонятна сцена отправления отца в командировку. Где она происходит? Явно даже не в Москве. В 1986 году была холодная война. Американские ученые туда-сюда не шастали.

Виктор Добронравов украсил фильм своим живым характером. В целом актеры выглядели все как иностранцы. Тина как кукла вообще. Да и мать Роби тоже пустышка.

Холодный отстраненный фильм. Не душевный.
Нет исторической правды в деталях. Фильм рассчитан на американского зрителя.

Второй раз смотреть не захочется.
4 июля 2023, 11:21 Ответить
Big Boom 20 октября 2023, 22:56
Оценка
Фильм отличный. Я любитель фантастики но очень мало фильмов мне нравятся, по началу как-то скучновато было, и не понятно, но если досмотреть весь фильм и вникнуть в тот смысл который вложил создатель, то пазл сложится. Финал очень приятный и создает приятное послевкусие, особенно меня бесит когда в конце фильма как такого финала нет, а тут он прям есть и все ясно. От меня 5/5!
20 октября 2023, 22:56 Ответить
Киноафиша.инфо 21 октября 2023, 13:20
в ответ на сообщение Мария Рекова от 4 июля 2023, 11:21
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
21 октября 2023, 13:20 Ответить
Киноафиша.инфо 21 октября 2023, 13:20
в ответ на сообщение Big Boom от 20 октября 2023, 22:56
Правильно понимаем, ваш список любимых фильмов пополнился ещё одним? 😌
21 октября 2023, 13:20 Ответить
Александр Кувшинов 12 декабря 2023, 15:41
Оценка
Очень не качественное копирование дешевых американских фильмов. Очень стыдно за эту поделку. Режиссер халтурщик, даже копировать не научился.
12 декабря 2023, 15:41 Ответить
ekkbal299754 31 декабря 2023, 22:46
Оценка
Бред. Фильм ужасный
31 декабря 2023, 22:46 Ответить
Киноафиша.инфо 1 января 2024, 19:32
в ответ на сообщение Александр Кувшинов от 12 декабря 2023, 15:41
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
1 января 2024, 19:32 Ответить
Киноафиша.инфо 1 января 2024, 19:32
в ответ на сообщение ekkbal299754 от 31 декабря 2023, 22:46
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
1 января 2024, 19:32 Ответить
Weteran Mc 21 июня 2024, 00:39
Оценка
Посмотрел новый отечественный научно-фантастический боевик «Сквозь время».
Начало муторное и сложное к восприятию - непонятно, где находятся главные герои. Ближе к середине фильма начинаешь вникать в сюжет и становится уже более интересно. В картине, благодаря новому виду энергии, созданной главным персонажем и его отцом, пересекаются настоящее, прошлое и будущее. Но позже выясняется, что эта самая энергия, может привести к апокалипсису и вымиранию людей. Но легко уничтожить колбу с энергией не выходит, на её защиту встаёт брат главного героя, начиная убивать неугодных.
Напряжение фильму придают зрелищные спецэффекты войны будущего и шикарная фоновая музыка. Но есть и минус, что в отечественном фильме персонажей зовут западными, не русскими именами. За это снижаю баллы, так же за вступление. Итого, моя оценка: 8 из 10. 👍
21 июня 2024, 00:39 Ответить
4.5 Сквозь время
Сквозь время триллер, мистика, 2023, Россия
