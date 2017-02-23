«Защитники»: Рецензия Киноафиши

Российский ответ Бэтмену и Супермену?

«Нам нужны свои Бэтмены и Супермены!» – заявил как-то Сарик Андреасян, после чего снял историю про сверхлюдей, генетически измененных еще в сороковых годах прошлого века добровольно и не очень. «Защитники» - первый российский фильм про супергероев, пионер будущей франшизы. Режиссер уже приступил к работе над сиквелом, вдохновившись откликами за рубежом. Следующая часть планируется в сотрудничестве с китайскими коллегами, что обещает присоединение к четверке сверхлюдей и зарубежных героев.

«Из года в год люди ждут продолжения экранизации комиксов про Тора, Капитана Америку», - как-то делился Андреасян в интервью. «Мы почувствовали, что нам нужен такой же продукт, отечественный. Не три богатыря – странно бы было их видеть в супергероической картине! – но наши, русские супергерои».

Кадр из фильма «Защитники»

Режиссер не скрывал того, что персонажи создаются по прототипам уже имеющихся американских произведений. Более того, Андреасян даже настаивал на этом, выставляя свое детище как ответ американской кинематографической интервенции.

Внешне фильм «Защитники» действительно напоминает попытку создать альтернативу американским героям комиксов. Сюжет выстроен по всем канонам произведений Marvel и DC: узнаваемые архетипы персонажей, нарочитая комиксность отдельных сцен, мотивы, широкое использование всех возможностей компьютерной графики. При этом, Андреасян, как и обещал, заложил достаточное количество мощных ментальных кодов, чтобы «Защитники» не оказались просто слепком с американских фильмов. Из-за этого – умышленно ли, или случайно – произведение стало аккуратным высмеиванием всех имеющихся историй про супергероев.

Кадр из фильма «Защитники»

Ненавязчивый юмор и простой сюжет напоминают больше первые попытки американской киноиндустрии экранизировать своих персонажей. Многие злодеи тогда еще обладали достаточно сложной предысторией и когда-то были, в общем-то, неплохими людьми, по тем или иным причинам ставшими персонами нон-грата. Теперь вот, пытаются вернуть справедливость, но где-то ошиблись с выбором, ступив на неверную дорожку.

Даже при условии вполне ожидаемого всплеска негодования, билеты на «Защитников» будут покупаться в меньшей степени в целях «поддержать отечественного производителя». Хотя бы потому, что «Защитники» - фильм красивый, являющий собой симбиоз компьютерной графики и живых персонажей. Многонациональная труппа актеров – просто живое воплощение российской души, где нашлось место и настоящей славянской красавице, и бородатому богатырю, и крепкому казаху.

Кадр из фильма «Защитники»

Лер в исполнении Себастьяна Сисака объединяет в себе качества Железного Человека и Капитана Америки: он – безусловный лидер, способный сплотить остальных. Вместе с тем, ему присущи высокие моральные установки, которые, впрочем, не мешают ему легко согласиться на месть. Он несет в себе идею единства, а также зачатки возможной любовной линии с руководителем программы «Патриот» Елены Латиной (Валерия Шкирандо). Впрочем, эту ниточку, как и не раскрытую до конца любовную линию между Арсусом и Ксенией, режиссер приберег как минимум на сиквел.

То же самое касается и самой истории персонажей, в частности, героини Алины Ланиной, Ксении. Она – единственная, кто решился рисковать собой не ради мести и торжества справедливости, но ради себя самой. Вместе с тем, несмотря на недоверие у общественности, возникшей после просмотра трейлеров, ей удалось сыграться с остальными. А между персонажами Ланиной и Антона Пампушного (Арсус) химия получилась, которую трудно не заметить.

Предыстория и свои собственные проблемы, трагедия выбора, неожиданные сюжетные повороты и предательства, проблема последствий нечеловеческой силы – все это в фильме есть. Латина так вообще настоящий Джеймс Бонд в юбке, мамка для сверхлюдей и личный психолог каждого по совместительству. А организация «Патриот» здесь - словно русский эквивалент Щ.И.Т., в меньшей степени похожий на армейскую действительность.

Кадр из фильма «Защитники»

Вместе с тем, в фильм прокрались такие спорные моменты, как профессор на вражеской территории и без охраны, самозашивающиеся штаны Арсуса или акцентирование внимания на его отношении к Ксении. Словно бы режиссер не верит в то, что аудитория догадается без явных подсказок. Сделанный за рубежом компьютерный медведь, обошедшийся в 1 млн долларов, заметно уступает по качеству и пластике отечественным компьютерным спецэффектам. Впрочем, это лучше, чем заставлять играть настоящего медведя.

При этом, у фильма немало плюсов: самый забавный в истории киноиндустрии слив главного антагониста – словно воссозданная сцена очередного поражения Шредера в «Черепашках-ниндзя» 1987 года - самый масштабный способ решить проблему с жилищным вопросом после погрома, а также аккуратное внимание к деталям: разница в звуке в зависимости от помещения, полосы от подошв кирзовых сапогов и т.д.

«Люди еще не готовы к нам» - заявляет Хан и оказывается абсолютно прав: после американских историй про супергероев странно видеть российскую версию историй про наших сверхлюдей. Однако, надо же с чего-то начинать, и с этой ролью «Защитники» прекрасно справляются, подготавливая почву для следующих историй. И Андреасян не собирается останавливаться: в планах уже, помимо сиквела, значатся «Избранные» по мотивам произведений Беляева. «Защитники» - только самое начало развертывания программы «Патриот» на отечественных экранах.

Галина Потапова

Фильм выходит в прокат с 23 февраля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Защитники»