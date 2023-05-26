Прошлое сосуществует с будущим в эффектном трейлере фантастического фильма «Сквозь время»

Компания «НМГ Кинопрокат» опубликовала трейлер фантастической драмы «Сквозь время».

По сюжету, из-за аварии во время тестового полета сверхскоростного самолета, основанного на новом источнике энергии, инженер и предприниматель Итан Блэйк (Виктор Добронравов) и его брат Джейкоб (Егор Корешков) попадают на загадочный остров, не отмеченный ни на одной карте. Исследуя это место, герои сталкиваются с неким неестественным туманом, в котором прошлое и будущее смешивается друг с другом. Итан невольно становится участником большого и опасного приключения, в ходе которого ему предстоит встретиться с собственным отцом, найти любовь и разгадать тайну происхождения острова, чтобы предотвратить масштабную катастрофу.

В картине также снялись Егор Бероев, Валерия Шкирандо, Никита Тарасов и другие. Постановщиком выступил Александр Богуславский, наиболее известный по фэнтезийным лентам «Эбигейл» и «За гранью реальности». Он также написал сценарий фильма совместно с Сергеем Калужановым («Мерзлая земля») и Дмитрием Жигаловым («Звездный разум»).

«Сквозь время» выйдет в широкий российский прокат 15 июня.