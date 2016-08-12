«Диггеры»: Рецензия Киноафиши

Что скрывает метро

Если говорить о русских фильмах ужасов, то вспоминается немного подобных киношедевров: «Юленька» (2008, реж. Александр Стриженов), «Пиковая дама: Черный обряд» (2015, реж. Святослав Подгаевский). Но рейтинг у обоих фильмов неприлично низкий. Чуть лучше дело обстоит при сотрудничестве, скажем, с США: фильм «Тайна перевала Дятлова» («The Dyatlov pass incident», 2013, реж. Ренни Харлин) имеет более высокий рейтинг, но не имеет того русского колорита, от которого наши режиссёры не смогут избавиться, даже если очень захотят. Режиссёр Тихон Корнев покажет нам новую попытку снять русский фильм ужасов в своей картине «Диггеры».

Кадр из фильма «Диггеры»

Первое, что приходит в голову после прочтения синопсиса «Диггеров», фильм «Метро» (2012, реж. Антон Мегердичев). И это вполне логично, ведь тематика у фильмов одинаковая. Только вот в «Диггерах», кроме драмы отношений, есть и агрессивные мутанты, что делает его фильмом ужасов, чем не может «похвастаться» «Метро».

Итак, диггеры – это исследователи подземных коммуникаций, созданных человеком. В общем, об этих коммуникациях и фильм. А также о людях, которые оказываются в этих коммуникациях по разным причинам. Кто-то попал туда случайно, кто-то пошёл искать тех, кто пропал. Но все герои скорее не исследуют, а пытаются спастись. Кстати, роль московского метро на самом деле сыграла питерская подземка. Вот и верь после этого кинематографу!

В фильме 2 сюжетные линии: в первой 6 героев оказываются в заброшенных тоннелях, а во второй друзьях некоторых людей из первой сюжетной линии отправляются за своими друзьями.

Кадр из фильма «Диггеры»

Вообще метро это плодородная почва для человеческих страхов и фантазий. Под землёй существует ещё один город, который ничуть не меньше того, который над землёй. Только подземный город мы видим лишь как пассажиры, часто не задумываясь о километрах пространства без света. Оно скрыто от глаз простого люда и поэтому кажется таинственным и загадочным. На этом и сыграли создатели фильма, поселив в тоннелях своего метро некое существо, которое убивает любого, кто забредёт на его территорию. Плохо, что своей территорией оно считает все тоннели подземки.

В картине даже есть новомодное увлечение селфи. В начале одна из героинь снимает некоторые кадры при помощи селфи-палки. Последняя, кстати, потом ещё станет орудием для защиты.

Кадр из фильма «Диггеры»

Создатели фильма утверждают, что этот фильм – фильм ужасов. Насколько это справедливо, каждый может судить сам, но всё-таки страшным, вызывающим фильмом ужаса его точно не назвать. Несмотря на мрачность, которой способствует место действия, фильм скорее скучный, чем страшный. Кровь совершенно нереалистичная, конечности отрываются совсем по случайному принципу, а существо, из-за которого и возникает срочная потребность выбраться, прорисовано настолько отвратительно, что тяжело сказать, страшное оно или просто неприятное.

В японских фильмах ужасов, например, «Проклятые. Противостояние» (2016, реж. Кодзи Шираиши) конец для всех героев всегда плохой. Какой же это, в конце концов, ужас, если от него можно сбежать? Русский режиссёр смотрит на этот вопрос иначе: конец в фильме даже относительно хороший, правда, не для всех. И вообще конец весьма специфический и необычный, что хоть немного вытягивает довольно слабую картину.

Оксана Рузаева

В российском прокате с 11 августа 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Диггеры»