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Постер сериала Кумир
Постер сериала Кумир
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Кумир

Кумир (2019 - 2019)

Kumir 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Молодого советского футболиста обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Случайный свидетель произошедшего, фотограф-любитель и давний знакомый обвиняемого, внедряется в мир московской богемы, чтобы помочь следствию и добиться справедливости.  Валерий Гусько – восходящая звезда советского футбола. Жизнь парня в одночасье рушится, когда его обвиняют в убийстве. Все улики указывают на него, и единственный, кто может помочь доказать его невиновность – фотограф Костя Лопушанский, случайный свидетель. В детстве Костя и Валера играли в одной футбольной команде, которую тренировал Костин отец. Ради папы, который переживает за судьбу талантливого воспитанника, Костя предлагает помощь следствию. Чтобы добиться правды, он под прикрытием внедряется в незнакомый для себя мир столичной богемы и спекулянтов.

В ролях
В ролях
Митя Лабуш
Митя Лабуш
Ольга Кузьмина
Ольга Кузьмина
Яков Шамшин
Яков Шамшин
Владимир Маслаков
Владимир Маслаков
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Анастасия Фурса
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Сезоны
Кумир - Сезон 1 Сезон 1
2019, 8 эпизодов
 
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