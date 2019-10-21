Молодого советского футболиста обвиняют в убийстве, которого он не совершал. Случайный свидетель произошедшего, фотограф-любитель и давний знакомый обвиняемого, внедряется в мир московской богемы, чтобы помочь следствию и добиться справедливости. Валерий Гусько – восходящая звезда советского футбола. Жизнь парня в одночасье рушится, когда его обвиняют в убийстве. Все улики указывают на него, и единственный, кто может помочь доказать его невиновность – фотограф Костя Лопушанский, случайный свидетель. В детстве Костя и Валера играли в одной футбольной команде, которую тренировал Костин отец. Ради папы, который переживает за судьбу талантливого воспитанника, Костя предлагает помощь следствию. Чтобы добиться правды, он под прикрытием внедряется в незнакомый для себя мир столичной богемы и спекулянтов.