Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Авлабар, или Новая Ханума
Билеты от 1200₽
Киноафиша Авлабар, или Новая Ханума

Спектакль Авлабар, или Новая Ханума

Музыкальный анекдот по пьесе Авксентия Цагарели
Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О спектакле

Спектакль «Ханума» в МХТ имени Чехова

В Московском художественном театре имени Антона Павловича Чехова готовится к показу спектакль режиссёра Виктора Крамера, лауреата премии «Музыкальное сердце театра». Постановка основана на пьесе Авксентия Цагарели «Ханума», и обещает стать ярким событием для театральной публики.

Сюжет и персонажи

Сюжет музыкального водевиля описывает комическое соперничество двух свах – Ханумы и Кабато, которые стараются устроить брак для князя Васо Пантыашвилли. Их борьба приводит к множеству эмоциональных и смешных событий, что делает спектакль запоминающимся.

Главную роль Ханумы исполняет актриса Ирина Пегова, известная по своим работам в фильмах «Географ глобус пропил» и «Ликвидация». Спектакль сочетает в себе аутентичные элементы грузинских и армянских танцев с современной хореографией, что придаёт ему особую атмосферу.

Форма и содержание

«Ханума» является особенно желанной гостьей на театральных подмостках благодаря версии комедиографов Бориса Рацера и Владимира Константинова, которые полвека назад переписали оригинальную пьесу для Георгия Товстоногова и Большого драматического театра. Однако в Художественном театре зрителей ждёт уникальная интерпретация – новый перевод, новые песни и диалоги, специально созданные для МХТ.

Спектакль уже получил признание и стал лауреатом премии «Музыкальное сердце театра» в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучший режиссёр» в 2023 году.

Историческая справка

Авлабар, один из старейших районов Тбилиси, служит фоном для этой знаменитой истории, впервые написанной в 1882 году. Она включает в себя элементы грузинской культуры, отрывает перед зрителем завесу на мир простых радостей и естественных страстей.

Режиссёр Виктор Крамер отметил: «Мир пьесы Цагарели, мир Авлабара, в котором конфликты легко разрешаются, может быть не существует. В современном жестоком мире хочется дарить людям кусочек человеческой радости и верить в существование вымышленного Авлабар, где все заканчивается хорошо. Фантазия – это наш способ духовного выживания».

Режиссер
Виктор Крамер
В ролях
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Янина Колесниченко
Артур Ваха
Артур Ваха
Даниил Феофанов
Даниил Феофанов
Сергей Беляев
Сергей Беляев

Купить билет на спектакль Авлабар, или Новая Ханума

Помощь с билетами
Декабрь
22 декабря понедельник
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1200 ₽

Фотографии

Авлабар, или Новая Ханума Авлабар, или Новая Ханума Авлабар, или Новая Ханума Авлабар, или Новая Ханума Авлабар, или Новая Ханума Авлабар, или Новая Ханума Авлабар, или Новая Ханума Авлабар, или Новая Ханума Авлабар, или Новая Ханума

В ближайшие дни

Голубка
12+
Премьера Современный танец
Голубка
6 февраля в 19:00 Центр драматургии и режиссуры на Соколе
от 900 ₽
Три сестры
18+
Драма
Три сестры
28 декабря в 21:00 Пространство «Внутри»
от 7000 ₽
Капитаны песка
12+
Драма
Капитаны песка
25 февраля в 19:00 Молодежный Театр Вячеслава Спесивцева
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше