Спектакль Авлабар, или Новая Ханума

Спектакль «Ханума» в МХТ имени Чехова

В Московском художественном театре имени Антона Павловича Чехова готовится к показу спектакль режиссёра Виктора Крамера, лауреата премии «Музыкальное сердце театра». Постановка основана на пьесе Авксентия Цагарели «Ханума», и обещает стать ярким событием для театральной публики.

Сюжет и персонажи

Сюжет музыкального водевиля описывает комическое соперничество двух свах – Ханумы и Кабато, которые стараются устроить брак для князя Васо Пантыашвилли. Их борьба приводит к множеству эмоциональных и смешных событий, что делает спектакль запоминающимся.

Главную роль Ханумы исполняет актриса Ирина Пегова, известная по своим работам в фильмах «Географ глобус пропил» и «Ликвидация». Спектакль сочетает в себе аутентичные элементы грузинских и армянских танцев с современной хореографией, что придаёт ему особую атмосферу.

Форма и содержание

«Ханума» является особенно желанной гостьей на театральных подмостках благодаря версии комедиографов Бориса Рацера и Владимира Константинова, которые полвека назад переписали оригинальную пьесу для Георгия Товстоногова и Большого драматического театра. Однако в Художественном театре зрителей ждёт уникальная интерпретация – новый перевод, новые песни и диалоги, специально созданные для МХТ.

Спектакль уже получил признание и стал лауреатом премии «Музыкальное сердце театра» в номинациях «Лучший спектакль» и «Лучший режиссёр» в 2023 году.

Историческая справка

Авлабар, один из старейших районов Тбилиси, служит фоном для этой знаменитой истории, впервые написанной в 1882 году. Она включает в себя элементы грузинской культуры, отрывает перед зрителем завесу на мир простых радостей и естественных страстей.

Режиссёр Виктор Крамер отметил: «Мир пьесы Цагарели, мир Авлабара, в котором конфликты легко разрешаются, может быть не существует. В современном жестоком мире хочется дарить людям кусочек человеческой радости и верить в существование вымышленного Авлабар, где все заканчивается хорошо. Фантазия – это наш способ духовного выживания».