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Киноафиша Сериалы Стажер

Стажер (2020 - 2020)

Мавки 18+
Год выпуска 2020
Страна Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Україна
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 12 часов 0 минут

О чем сериал

Украинский детективно-мелодраматический мини-сериал «Мавки» – это история, которая разворачивается в небольшом городе с забавным названием Мавки. Туда в качестве стажера отправляется юная девушка-следователь по имени Кира Задорожняя. Никто даже не догадывается, что практикантка приехала сюда не только на работу. Вскоре глава местного полицейского отделения Олег Кравченко узнает, что Кира принадлежит к богатой семье. С самого первого дня отношения начальника и его молодой подчиненной оставляют желать лучшего.

В ролях
В ролях
Андрей Чадов
Андрей Чадов
Артур Ваха
Артур Ваха
Михаил Шамигулов
Михаил Шамигулов
Яков Кучеревский
Яков Кучеревский
Константин Войтенко
Алина Ланина
Алина Ланина
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.6 IMDb
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Сезоны
Стажер - 1 сезон 1 сезон
2020, 16 эпизодов
 
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Кадры из сериал
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