Главная героиня исторического сериала «Вольная грамота» – внебрачная дочь князя Головина Полина. Ее мать была простой крепостной, поэтому девушка не имеет никаких прав на имение и титул своего отца. Однако мужчина дает ей барское воспитание и прекрасное образование. Но когда князь внезапно умирает от сердечного приступа на балу, Полина остается без его защиты на растерзание завистникам и недоброжелателям. Завещание ее отца подделывают, а вольную грамоту девушки уничтожают, но она решает бороться за свободу.