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Постер к сериалу Вольная грамота
Постер к сериалу Вольная грамота
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Киноафиша Сериалы Вольная грамота
Вольная грамота (2018 - 2018) Вольная грамота 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Телеканал Первый канал
Продолжительность 15 часов 54 минуты
О чем сериал

Главная героиня исторического сериала «Вольная грамота» – внебрачная дочь князя Головина Полина. Ее мать была простой крепостной, поэтому девушка не имеет никаких прав на имение и титул своего отца. Однако мужчина дает ей барское воспитание и прекрасное образование. Но когда князь внезапно умирает от сердечного приступа на балу, Полина остается без его защиты на растерзание завистникам и недоброжелателям. Завещание ее отца подделывают, а вольную грамоту девушки уничтожают, но она решает бороться за свободу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Иван Добронравов
Иван Добронравов
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Владислав Абашин
Владислав Абашин
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Мария Сокова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вольная грамота - Сезон 1 Сезон 1
2018, 18 эпизодов
 
Кадры из сериала
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