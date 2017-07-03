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Киноафиша Сериалы Город
Город (2015 - 2017) Город 16+
Год выпуска 2015
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность 6 часов 40 минут
О чем сериал

Российский криминально-драматический сериал «Город» – это история о серии криминальных происшествий в небольшом городке. Они сплелись в такой клубок противоречий, что над ними долго бьются оперативники. Сотрудники правоохранительных органов никак не могут понять: почему события разворачиваются именно в этом ничем не примечательном месте? Действие происходит летом 1961 года в месте под названием Струнево. Там так редко случаются преступления, что раскрываемость в этих краях – самая высокая в СССР. Но все меняется...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Петр Федоров
Петр Федоров
Владислав Абашин
Владислав Абашин
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Федор Лавров
Федор Лавров
Светлана Колпакова
Светлана Колпакова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Город - Сезон 1 Сезон 1
2017, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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