Российский криминально-драматический сериал «Город» – это история о серии криминальных происшествий в небольшом городке. Они сплелись в такой клубок противоречий, что над ними долго бьются оперативники. Сотрудники правоохранительных органов никак не могут понять: почему события разворачиваются именно в этом ничем не примечательном месте? Действие происходит летом 1961 года в месте под названием Струнево. Там так редко случаются преступления, что раскрываемость в этих краях – самая высокая в СССР. Но все меняется...