Кэтрин Кинер
Награды
Награды и номинации Кэтрин Кинер
Catherine Keener
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Вопросы и ответы
Награды и номинации Кэтрин Кинер
Оскар 2006
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2000
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
