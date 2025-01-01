Меню
Награды и номинации Кэтрин Кинер

Catherine Keener
Оскар 2006 Оскар 2006
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Оскар 2000 Оскар 2000
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
 Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающееся исполнение актерского состава в театральном фильме
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
